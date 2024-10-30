Şeytan kostümüyle ortalığı karıştırdı, elinde mızrakla koşmaya başladı - Son Dakika
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Şeytan kostümüyle ortalığı karıştırdı, elinde mızrakla koşmaya başladı

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Şeytan kostümü giyen bir şahıs, eline mızrak alarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde koşmaya başladı. Şeytan kıyafetleri giyen kişinin son sürat koştuğu anlar, saniye saniye kaydedilirken görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

30.10.2024 20:00
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaydedilen görüntüler, görenleri şaşkına çevirdi. Şeytan kostümü giyinen bir kişi, elinde mızrağıyla köprü üzerinde koşarken seyir halindeki vatandaşlar tarafından kayda alındı.

Şeytan kostümüyle ortalığı karıştırdı, elinde mızrakla koşmaya başladı


ELİNDE MIZRAK, SON SÜRAT KOŞTU

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerleyen sürücü gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Şeytan kıyafetleri giyinen bir adam, son sürat yaya girişinin yasak olduğu köprüde koşmaya başladı. O ilginç anlar saniye saniye cep telefonlarına kaydedilirken görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Şeytan kostümüyle ortalığı karıştırdı, elinde mızrakla koşmaya başladı

3-sayfa, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şeytan kostümüyle ortalığı karıştırdı, elinde mızrakla koşmaya başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Yunuss Bayern:
    Kesin akapelidir 37 64 Yanıtla
    Kadir Filiz:
    partiyle ne alakası vardır bu tür işler CHP den çıkar genel de 1 1
    Turan Alan:
    Kesin senin akrabandır 1 0
    Bülent Kepek:
    AA (Anadolu ajansı)mılıdır 1 0
    Alper Elma:
    kardeşindir senin sahip çık.hangi dinin mensubusunuz belli değil kime hizmet ediyorsunuz 0 0
  • Yunuss Bayern:
    Akapeli makarnacılardan buda 31 52 Yanıtla
    Bir rüya null:
    makarnacı oper seni cimcime dikkat et 1 0
  • Tuna güler:
    Mis gibi delirmiş valla tebrikler 42 3 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Mal kaynıyor ortalık 43 1 Yanıtla
  • Bhdr Zcvlkov:
    ülke kendine gelmeye başladı 29 2 Yanıtla
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