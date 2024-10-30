Şeytan kostümüyle ortalığı karıştırdı, elinde mızrakla koşmaya başladı

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaydedilen görüntüler, görenleri şaşkına çevirdi. Şeytan kostümü giyinen bir kişi, elinde mızrağıyla köprü üzerinde koşarken seyir halindeki vatandaşlar tarafından kayda alındı.





ELİNDE MIZRAK, SON SÜRAT KOŞTU

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerleyen sürücü gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Şeytan kıyafetleri giyinen bir adam, son sürat yaya girişinin yasak olduğu köprüde koşmaya başladı. O ilginç anlar saniye saniye cep telefonlarına kaydedilirken görüntüler sosyal medyada gündem oldu.