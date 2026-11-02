Siirt\'te kuruyemiş dükkanında çıkan yangın iş yeri sahibinin müdahalesiyle söndürüldü

Siirt'te kuruyemiş dükkanında çıkan yangın iş yeri sahibinin müdahalesiyle söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Batı Mahallesi'nde dün gece kuruyemiş satışı yapılan bir dükkanda nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın başladı. Alevleri iş yeri sahibi kendi imkanlarıyla söndürürken dükkanda maddi hasar meydana geldi; yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Siirt'te kuruyemiş dükkanında çıkan yangın, iş yeri sahibi tarafından söndürüldü.
Olay, dün gece saatlerinde Siirt'in Batı Mahallesinde bulunan kuruyemiş dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yeri sahibi Ömer Bal'a ait dükkanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale eden iş yeri sahibi, alevleri kendi imkanlarıyla söndürdü. Olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?