Siirt'te dün gömülen kişinin mezarı ses geldiği iddiası üzerine açıldı - Son Dakika
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Siirt'te dün gömülen kişinin mezarı ses geldiği iddiası üzerine açıldı

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Siirt'te, dün hayatını kaybettikten sonra cansız bedeni toprağa verilen 63 yaşındaki Naif Sepet'in mezarı, ses geldiği iddiasıyla bugün açıldı. Yaşam belirtisinin olmadığı belirlenince mezar, tekrar kapatıldı.

10.04.2025 18:39  Güncelleme: 19:46
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Siirt'te mezarlıktan geldiği öne sürülen bir ses şehri ayağa kaldırdı.

Siirt'te, ses geldiği iddiası üzerine dün gömülen kişinin mezarı açıldı

DÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Kentte dün yaşamını yitiren 63 yaşındaki Naif Sepet, kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle'de bulunan Zevye Mezarlığı'nda defnedildi.

Siirt'te, ses geldiği iddiası üzerine dün gömülen kişinin mezarı açıldı

YAKINLARI SES GELDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Sabah saatlerinde ziyaret etmek isteyen yakınları, mezarından ses geldiğini iddia etti. Bunun üzerine Sepet'in diğer yakınları da mezarlığa akın etti. Ardından mezar açıldı.

Siirt'te, ses geldiği iddiası üzerine dün gömülen kişinin mezarı açıldı

YAŞAM BELİRTİSİ BULUNAMADI

Ancak yaşam belirtisi olmadığının anlaşılması üzerine mezar, yeniden kapatıldı.

Siirt'te, ses geldiği iddiası üzerine dün gömülen kişinin mezarı açıldı
Siirt\'te dün gömülen kişinin mezarı ses geldiği iddiası üzerine açıldı
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Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te dün gömülen kişinin mezarı ses geldiği iddiası üzerine açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Armi Larasen:
    Giden gitti kalanlar ibret almalı çok heves ile sarilmamlı dünya imtihan fazla bel bağlama işte bu yüzden yaşarken uyanık olmalı İslam'a sarilmalı insan bu işte Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 306 6 Yanıtla
    bekir ilhan ak:
    KAC DEFA GIDIP GELDINDE BU KADAR EMIN KONUSUYON HAYRET 5 19
  • Bayram kandemir:
    öncelikle ömrünü Ne üzerine harcadığına bakacaksınız. hep dünyalık çalışmışsa ve kul hakkı yemişse ses gelmesi normal. azap kabirde başlamış demektir 91 12 Yanıtla
    bekir ilhan ak:
    VAY BE NASILDA BILGIN KABIR AZABI OLDUGUNU ULE KURAN DA BILE OLMAYAN SEYI NASILDA UYDURUYONUZ HAYRET VALLA 4 16
  • İbrahim Yıldırım:
    Çok kişi öldü sanılıp diri diri gömülüyor ses o yüzden geliyor ???? 65 8 Yanıtla
  • Gy224466:
    şaşırdık mı hayır. millet hurafe ve mucize ile kafayı bozmuş. 15 24 Yanıtla
  • Murat Ergin:
    Millet kafayı yemiş daha artık ne yapacağınızı bilmiyorsunuz ölüyü bile mezarda rahat bırakmyorlar ölen kişi iyise ALLAH RAHMETİYLE MUALLEME ETSİN koskoca PEYGAMBER EFENDİMİZ VEFAT ETTİ ALLAH bizi onun yolundan eylesin bizmi ölmeyeceğiz bizde öleceğiz ALLAH hayırlı ölüm nasip etsin amin... 27 2 Yanıtla
  • halil eles:
    hesap veriyor ses gelebilir 5 5 Yanıtla
  • Zafer El:
    bir gün geçtikten sonra kazmışsınız yaşasada ölmüştür zaten neyi beklediniz ki şenerşen gibi hortummu vardiki 5 0 Yanıtla
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