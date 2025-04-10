Siirt\'te dün gömülen kişinin mezarı ses geldiği iddiası üzerine açıldı

Armi Larasen:

Giden gitti kalanlar ibret almalı çok heves ile sarilmamlı dünya imtihan fazla bel bağlama işte bu yüzden yaşarken uyanık olmalı İslam'a sarilmalı insan bu işte Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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