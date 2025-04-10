Siirt'te mezarlıktan geldiği öne sürülen bir ses şehri ayağa kaldırdı.
Kentte dün yaşamını yitiren 63 yaşındaki Naif Sepet, kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle'de bulunan Zevye Mezarlığı'nda defnedildi.
Sabah saatlerinde ziyaret etmek isteyen yakınları, mezarından ses geldiğini iddia etti. Bunun üzerine Sepet'in diğer yakınları da mezarlığa akın etti. Ardından mezar açıldı.
Ancak yaşam belirtisi olmadığının anlaşılması üzerine mezar, yeniden kapatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Siirt'te dün gömülen kişinin mezarı ses geldiği iddiası üzerine açıldı - Son Dakika
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