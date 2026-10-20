Siirt'te sokak satıcılarına operasyonda 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Siirt'te sokak satıcılarına operasyonda 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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Siirt'te narkotik polislerinin sokak satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin üzeri ve ikametlerinde 23,5 gram metamfetamin ile 10 bin 435 lira ele geçirildi, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Siirt'te narkotik polislerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 3 parça halinde toplam 23,5 gram metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 435 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Narkotik Suçlar3. SayfaNarkotikGüvenlikGüncelSiirtSon Dakika

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