Sıla bebeğin mezarındaki "Soyadı" detayı dikkat çekti - Son Dakika
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Sıla bebeğin mezarındaki "Soyadı" detayı dikkat çekti

Cinsel istismar ve şiddete uğradığı tespit edilen 2 yaşındaki Sıla bebek, bir aydır Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veriyordu. Türkiye'yi kahreden haber dün geldi. Hayatını kaybeden Sıla bebeğin cenazesi bugün iki teyzesi tarafından alınırken, minik tabut herkesi ağlattı. Toprağa verilen Sıla bebeğin mezarındaki 'soyadı' detayı dikkatlerden kaçmadı.

08.10.2024 15:53
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Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darp edilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebek, son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Sıla bebeğin cenazesi, sabah saatlerinde morgdan alınarak Altınova Mahallesi'ndeki yakınlarının evine helallik için götürüldü. Daha sonra bebeğin cenazesi aynı mahalledeki Yeni Cami'ye getirildi. Burada Sıla bebeğin teyzeleri tabuta sarılarak uzun süre ağladı. Cenazede fenalaşan bebeğin akrabalarını sağlık ekipleri sakinleştirdi.

"NE OLUR BİZLERİ AFFET"

Bebeğin cenaze namazını kıldırmak üzere gelen İl Müftüsü Mustafa Soykök namaz öncesi yaptığı konuşmada kıldırdığı cenazenin çok farklı olduğunu, yüreklerinin dağlandığını belirtti. Sıla bebekten helallik isteyen Soykök, "Ben hepiniz adına helallik isteyeceğim. Sıla bebeğimiz ne olur bizleri affet, seni koruyamadık. İnşallah senin için döktüğümüz gözyaşları iyiliklere, merhametin çoğalmasına vesile olur. İnsani değerlerimizi daha fazla kuşanmayı, güzellikleri, merhameti çoğaltmak için sorumluluklarımızın farkında olmayı Rabb'im nasip eylesin." dedi.

DEDESİNİN SOYADI İLE DEFNEDİLDİ

Sıla Yeniçeri bebek, kılınan cenaze namazının ardından Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Yenişehir Mezarlığı'nda dedesinin soyadı ile toprağa verildi. Sıla bebeğin mezarının başına konulan tahtaya Sıla Güler yazılması dikkatlerden kaçmadı.

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Son Dakika 3.Sayfa Sıla bebeğin mezarındaki 'Soyadı' detayı dikkat çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sıla bebeğin mezarındaki "Soyadı" detayı dikkat çekti - Son Dakika
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