Anne bile denilemez, Sıla bebeğin yaşadıkları ortaya çıktı

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Tekirdağ'da yaşayan 2 yaşındaki Sıla bebek uğradığı cinsel istismar ve şiddete sonucu yaşam mücadelesini kaybetti. Sıla bebeğin ölümünün ardından gerçekler tek tek gün yüzüne çıkmaya başladı. İstismarın farkında olananne Bakiye Y.'nin bebeği dehşet evine bırakmaya devam ettiği belirlenirken tutuklu çocukların Sıla'ya uyguladığı şiddet ortaya çıktı.

Dehşete düşüren olayla ilgili yürütülen soruşturmada Kayseri'de yaşayan 25 yaşındaki Bakiye Yeniçeri'nin, 5 ve 2 yaşlarında iki kız çocuğu vardı. Yeniçeri, korkunç olaydan yaklaşık 2 hafta önce eşini terk ettiği ve çocuklarını alarak Tekirdağ'da yaşayan eski arkadaşı 57 yaşındaki Sanlı Ö.'nün yanına yerleştiği ortaya çıktı. Ayrıca annenin, istismarı fark ettikten sonra da Sıla'yı o eve bırakmaya devam ettiği öğrenildi.

BEBEK BEZİNİ BAŞKA BİR MAHALLEDE ÇÖPE ATTI

Habertürk'te yer alan habere göre; gündüzleri dışarı çıkan Bakiye Yeniçeri, 2 kız çocuğunu karşı komşusunun evine bırakıyordu. Bu evde yaşlı bakım hastası bir kadınla 32 yaşındaki oğlu Kani A. birlikte yaşıyordu. Eşi evi terk eden Kani'nin; 13, 9 ve 8 yaşlarındaki 3 çocuğu anneleri olmadığından, evde kendi başlarının çaresine bakıyordu. Yani Bakiye Yeniçeri, iki küçük çocuğunu yine çocuklara emanet ediyordu. Küçük Sıla'nın bakımını yapabilecek yaşta bir yetişkin o evde yoktu. Bakiye Yeniçeri'nin ifadesine göre, 5 Eylül günü çocuklarını yine komşu çocuklarına emanet etmişti. İki kızını eve getirdikten sonra Küçük Sıla'yı yıkamak için banyoya götürdü. Bebek bezinde kan gördü. Yeniçeri, "O an bebeğimin istismara uğradığını fark ettim ama korktum. Olayı kapatmak için bebek bezini başka bir mahalledeki konteynere attım" dedi. Bebeğinin başına gelen korkunç olayı birlikte yaşadığı Sanlı Ö.'ye de anlattı. Ancak ikisi de kimseye bir şey söylemedi. Hatta anne tüm bunlara rağmen bebeğini o korku evine bırakmaya devam etti.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR, İSTİSMARI İTİRAF ETTİ

Suça sürüklenen çocuklardan G.A. olayın yaşandığı eve sık sık gidiyordu. 13 yaşındaki K.A. ve G.A. soruşturma kapsamında alınan ifadelerinde istismar suçunu itiraf etti. Çocukların ifadesine göre; Sıla ve ablasını anneleri Bakiye onlara emanet ediyordu. Çocuklar bebeklere yemek yediriyor, bezini değiştiriyordu. Ne olduysa o anda oldu iki çocuk Sıla bebeğin bezini değiştirdikten sonra korkunç olayı gerçekleştirdi. Ancak küçük Sıla'ya beyin kanaması geçirten şiddet olayı ise 3 gün sonra yaşanmıştı.

Bu kez K.A. yalnızdı, suç ortağı yoktu. K.A ilk ifadesinde önce Sıla bebeğin düştüğünü söyledi. Ancak bu durum inandırıcı değildi çünkü Sıla bebeğin vücudu morluk içerisindeydi. Başsavcılık olay yerinde keşif yapılması talimatı verdi. 13 yaşındaki K.A. yetkililerce evine götürüldü, burada çocuğun nasıl düştüğünü canlandırması istendi. Kafasındaki senaryoyu tasvir edemeyen K.A., şiddet olayını da işlediğini itiraf etti. Sıla bebeği önce sopayla dövdüğünü, ardından kafasını buzdolabına vurduğunu anlattı.

13 yaşındaki K.A.'nın babası Kani A. ile Sanlı Ö. ifadelerinde olaydan haberlerinin olmadığını söylediler. Çocuklar ve anne de suçlarını itiraf etti. Ancak günlerce işkenceye maruz kalan Sıla bebekte bulunan diş izlerinin kime veya kimlere ait olduğu bilinmiyordu. Bu sebeple savcılık Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istedi. 2'si çocuk 5 şüphelinin tamamının çene yapıları incelendi, Sıla bebeğin vücudundaki ısırık izleriyle karşılaştırılması yapıldı.

Sanlı Ö.'nün cep telefonu incelemesinden korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Bakiye Yeniçeri'nin iki çocuğuyla yanında kaldığı 57 yaşındaki Sanlı Ö.'nün telefonda başka çocuklara ait müstehcen görüntüler vardı. Bu nedenle Sanlı Ö. hakkında Sıla bebek soruşturmasının yanında bir de bu suçtan soruşturma açıldı.