Sıla\'nın teyzesi konuştu: Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın

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Cinsel istismar ve şiddete uğradığı tespit edilen 2 yaşındaki Sıla bebek, bir aydır Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veriyordu. Türkiye'yi kahreden haber dün geldi. Hayatını kaybeden Sıla bebeğin cenazesi bugün iki teyzesi tarafından alındı.

"RABBİM DÜŞMANIMIN BAŞINA VERMESİN"

Tekirdağ'da ülkeyi yasa boğan Sıla bebeğin defin işleminden sonra bebeğin teyzesi Aslı Tatar açıklamada bulundu. Sıla bebeğin teyzesi Tatar yaptığı açıklamada, "Acımız çok büyük. Allah kimseye yaşatmasın. Yaşamayan bu acıyı bilmez. Rabb'im düşmanımın başına vermesin. Yanımızda olan herkese teşekkür ederim" dedi.

"ÖYLE KANI BOZUK BİR KARDEŞİMİZ YOK"

Kız kardeşi Bakiye ile ilgili soru soran gazetecilere açıklamalarını devam ettiren Tatar, "O bizim kız kardeşimiz değil. Kız kardeşimiz yok bizim. Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok. Bırakın bu aileyi, bu sülalede yok öyle biri. Müebbet alsın" dedi.





"TEYZELERİ TABUTA SARILARAK UZUN SÜRE AĞLADI"

Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Sıla bebeğin cenazesi, sabah saatlerinde morgdan alınarak Yeni Cami'ye getirildi. Burada Sıla bebeğin teyzeleri tabuta sarılarak uzun süre ağladı. Cenazede fenalaşan bebeğin akrabalarını sağlık ekipleri sakinleştirdi.

"NE OLUR BİZLERİ AFFET"

Bebeğin cenaze namazını kıldırmak üzere gelen İl Müftüsü Mustafa Soykök namaz öncesi yaptığı konuşmada kıldırdığı cenazenin çok farklı olduğunu, yüreklerinin dağlandığını belirtti. Sıla bebekten helallik isteyen Soykök, "Ben hepiniz adına helallik isteyeceğim. Sıla bebeğimiz ne olur bizleri affet, seni koruyamadık. İnşallah senin için döktüğümüz gözyaşları iyiliklere, merhametin çoğalmasına vesile olur. İnsani değerlerimizi daha fazla kuşanmayı, güzellikleri, merhameti çoğaltmak için sorumluluklarımızın farkında olmayı Rabb'im nasip eylesin." dedi.

DEDESİNİN SOYADI İLE DEFNEDİLDİ

Sıla Yeniçeri bebek, kılınan cenaze namazının ardından Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Yenişehir Mezarlığı'nda dedesinin soyadı ile toprağa verildi. Sıla bebeğin mezarının başına konulan tahtaya Sıla Güler yazılması dikkatlerden kaçmadı.