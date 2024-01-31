 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Solo Holding ve Hakan Cengiz Hakkında Dolandırıcılık İddiaları - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Solo Holding ve Hakan Cengiz Hakkında Dolandırıcılık İddiaları

İstanbul TEM Otoyolu'nda yaşanan saldırı olayının ardından Solo Holding patronu Hakan Cengiz ve şirketi hakkında dolandırıcılık iddiaları ortaya çıktı. Salih Karakoç, alacaklarını tahsil edemediğini ve maketten satılan dairelerin teslim edilmediğini iddia etti. Ayrıca, Cengiz'in mağdurlara tahsil edilemeyen Euro çekleri verdiği ve maketler üzerinden konut satışı yapıldığı iddiaları da gündeme geldi.

31.01.2024 12:08
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEM'de seyir halindeyken eşiyle birlikte bulunduğu araca saldırı düzenlenen iş insanı Hakan Cengiz hakkında dolandırıcılık iddiası ortaya atıldı.

"SATIN ALDIĞIM DAİRE BAŞKALARINA DA SATILMIŞ"

İstanbul TEM Otoyolu'nda dün yaşanan olayda, Solo Holding patronu Hakan Cengiz ve eşinin bulunduğu otomobile yanaşan motosikletli saldırganlar silahla ateş açtı, şoför Muhammet Yaşar yaralandı. Olay sonrası Hakan Cengiz ve patronu olduğu Solo Holding hakkında bazı iddialar gün yüzüne çıktı. Cengiz tarafından dolandırıldığını söyleyen Salih Karakoç, alacağını olduğunu ancak çeklerini tahsil edemediğini, satın aldığı dairenin başkalarına da satılarak mağdur edildiğini iddia etti.

Silahlı saldırıya uğrayan Hakan Cengiz ve Solo Yatırım Holding hakkında iddialar

"SÖZ VERİLEN DAİRELER TESLİM EDİLMEDİ"

Mağdur olduğunu öne süren Salih Karakoç, Hakan Cengiz ve şirketinin maketten ev satıp insanları dolandırdığını, haklarını isteyen kişilere küfür ettiğini iddia etti. Ayrıca, Solo Yatırım Holding'in insanları dolandırmak için bir yapılanmaya girdiğini, teslim edilemeyen dairelerin bedellerini ödemediğini söyledi.

Silahlı saldırıya uğrayan Hakan Cengiz ve Solo Yatırım Holding hakkında iddialar

"ÇEKLERİ BANKALARDAN TAHSİS EDEMEDİK"

Yaşanan saldırı olayının talihsiz olduğunu ancak bu olayın Hakan Cengiz'i masum yapmadığı ifade eden Karakoç, Cengiz'in mağdurlara Türkiye'de hiçbir bankadan tahsil edilemeyen euro çeki verdiğini ve daha sonra Solo Yatırım Holding adına bir protokol düzenleyip senet verdiğini iddiasını ortaya attı.

Silahlı saldırıya uğrayan Hakan Cengiz ve Solo Yatırım Holding hakkında iddialar

MAKETLER ÜZERİNDEN KONUT SATIŞI İDDASI

Mağdurlar, yaptıkları araştırmalarda Solo Yatırım Holding adına herhangi bir mal varlığının bulunmadığını söylüyor. Ünlü isimlerle lansman yaparak sponsor bulunduğu ve kaba inşaatın bitirilmesinin ardından işlerin yavaşlatılıp, maketler üzerinden konut satışı yapıldığı da bir diğer iddialar arasında yer alıyor.

Silahlı saldırıya uğrayan Hakan Cengiz ve Solo Yatırım Holding hakkında iddialar
Silahlı saldırıya uğrayan Hakan Cengiz ve Solo Yatırım Holding hakkında iddialar
Solo Holding ve Hakan Cengiz Hakkında Dolandırıcılık İddiaları

Sizin düşünceleriniz neler ?

Hakan Cengiz, Solo, İnşaat, Hukuk, 3.Sayfa, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Solo Holding ve Hakan Cengiz Hakkında Dolandırıcılık İddiaları - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 12:34:50. #1.13#
SON DAKİKA: Solo Holding ve Hakan Cengiz Hakkında Dolandırıcılık İddiaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement