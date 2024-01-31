Solo Holding ve Hakan Cengiz Hakkında Dolandırıcılık İddiaları

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TEM'de seyir halindeyken eşiyle birlikte bulunduğu araca saldırı düzenlenen iş insanı Hakan Cengiz hakkında dolandırıcılık iddiası ortaya atıldı.

"SATIN ALDIĞIM DAİRE BAŞKALARINA DA SATILMIŞ"

İstanbul TEM Otoyolu'nda dün yaşanan olayda, Solo Holding patronu Hakan Cengiz ve eşinin bulunduğu otomobile yanaşan motosikletli saldırganlar silahla ateş açtı, şoför Muhammet Yaşar yaralandı. Olay sonrası Hakan Cengiz ve patronu olduğu Solo Holding hakkında bazı iddialar gün yüzüne çıktı. Cengiz tarafından dolandırıldığını söyleyen Salih Karakoç, alacağını olduğunu ancak çeklerini tahsil edemediğini, satın aldığı dairenin başkalarına da satılarak mağdur edildiğini iddia etti.

"SÖZ VERİLEN DAİRELER TESLİM EDİLMEDİ"

Mağdur olduğunu öne süren Salih Karakoç, Hakan Cengiz ve şirketinin maketten ev satıp insanları dolandırdığını, haklarını isteyen kişilere küfür ettiğini iddia etti. Ayrıca, Solo Yatırım Holding'in insanları dolandırmak için bir yapılanmaya girdiğini, teslim edilemeyen dairelerin bedellerini ödemediğini söyledi.

"ÇEKLERİ BANKALARDAN TAHSİS EDEMEDİK"

Yaşanan saldırı olayının talihsiz olduğunu ancak bu olayın Hakan Cengiz'i masum yapmadığı ifade eden Karakoç, Cengiz'in mağdurlara Türkiye'de hiçbir bankadan tahsil edilemeyen euro çeki verdiğini ve daha sonra Solo Yatırım Holding adına bir protokol düzenleyip senet verdiğini iddiasını ortaya attı.

MAKETLER ÜZERİNDEN KONUT SATIŞI İDDASI

Mağdurlar, yaptıkları araştırmalarda Solo Yatırım Holding adına herhangi bir mal varlığının bulunmadığını söylüyor. Ünlü isimlerle lansman yaparak sponsor bulunduğu ve kaba inşaatın bitirilmesinin ardından işlerin yavaşlatılıp, maketler üzerinden konut satışı yapıldığı da bir diğer iddialar arasında yer alıyor.