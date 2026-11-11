Silivri\'de ters yönde ilerleyen otomobil trafiği tehlikeye atarken kameraya yansıdı

İstanbul Silivri'de trafiğin akış yönünün tersine ilerleyen ve trafiği tehlikeye atan otomobil kameraya yansıdı.

Olay, Silivri General İhsan Türkkan Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, trafiğin yoğun olduğu saatte bir otomobil ters yöne girdi. Ters yönden ilerleyen sürücüyü, diğer sürücüler korna çalarak uyardı. Ancak sürücü, uyarılara aldırış etmeden yoluna devam etti. Trafiği tehlikeye atan otomobilin ilerlediği anlar kameraya yansıdı.