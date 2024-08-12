Nedeni belli oldu! İşte Silopi'de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Nedeni belli oldu! İşte Silopi'de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü

Geniş Video İzle

Şırnak'ın Silopi ilçesinde maden işçilerini taşıyan servise yönelik gerçekleştirilen saldırının nedeni belli oldu. 1 kişinin hayatını kaybettiği saldırının Kuzey Irak'tan yapıldığı, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı ortaya çıktı.

12.08.2024 18:19  Güncelleme: 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 8 kişinin yaralandığı maden işçilerini taşıyan servis aracına yönelik saldırının arkasında bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetin olduğu belirlendi.

Nedeni belli oldu! İşte Silopi'de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü

SERVİS ARACINA DÜZENLENEN SALDIRIDA 1 ÖLÜ

Şırnak'ın Silopi ilçesinde madencilik işletmesine ait servis aracına saldırı düzenlendi. Servis aracının Çalışkan beldesi Siyahkaya bölgesinde faaliyet gösteren bir madencilik işletmesine ait olduğu öğrenilirken, patlamada 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesine sevk edildi.

Nedeni belli oldu! İşte Silopi'de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü

SALDIRININ NEDENİ KÖMÜR OCAĞIYLA İLGİLİ YAŞANAN HUSUMET

Olayın ardından saldırının nedeni merak edildi. Akla ilk gelen "terör saldırısı" ihtimali olurken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya patlamanın detaylarını sosyal medyada yaptığı açıklamada paylaştı. Bakan Yerlikaya, "Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Nedeni belli oldu! İşte Silopi'de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü
Nedeni belli oldu! İşte Silopi'de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü
Nedeni belli oldu! İşte Silopi'de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü
Nedeni belli oldu! İşte Silopi\'de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü

Madencilik, Şırnak, Silopi, Maden, Irak, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nedeni belli oldu! İşte Silopi'de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Talip Arslan: Gariban işçilerin ne günahı vardı?? 49 2 Yanıtla
  • zafer demirbaş: Araçlar hurda olmuş roket mi armislar mayın mi dosemisler nasıl husumeti varmiş oyle 41 0 Yanıtla
  • Veysi Karaman: derdi ekmek olan insanlardan ne istersiniz ? kahrolsun terörizm 33 1 Yanıtla
  • Murat: Geçmiş olsun rabbim şifa versin inşallah. ailelerine sabır diliyorum 31 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk: Terör olayını husümet diye yansıtıyorlar ya... bu millet zaten her şeye inanıyor.İstediğiniz gibi yansıtın... 2 2 Yanıtla

18:19 Nedeni belli oldu İşte Silopi’de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü Nedeni belli oldu! İşte Silopi'de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü
17:23 Şırnak Silopi’de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı Şırnak Silopi'de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
16:35 Gelecek Partili vekiller, AK Parti’ye geçecek iddialarına yalanlama Gelecek Partili vekiller, AK Parti'ye geçecek iddialarına yalanlama
15:21 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı şoförün doğrudan etkisi var 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı; şoförün doğrudan etkisi var
14:12 Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen vali, topu emniyet müdürüne attı: Kaçak yollardan yurt dışına kaçtılar Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen vali, topu emniyet müdürüne attı: Kaçak yollardan yurt dışına kaçtılar
09:55 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
09:48 Gülşen’i kınayan Demet Akalın, transparan kıyafetle sahne aldı Gülşen'i kınayan Demet Akalın, transparan kıyafetle sahne aldı
09:19 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Bir ofsaytımsı pozisyon var Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Bir ofsaytımsı pozisyon var
09:17 AK Parti’nin “Gençlik“ anketinden iktidarı düşündürecek sonuç AK Parti'nin "Gençlik" anketinden iktidarı düşündürecek sonuç
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi Husumetli iki ülke bugün Ankara’da barışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Husumetli iki ülke bugün Ankara'da barışıyor
08:49 Arda Turan Süper Lig’deki ilk maçında kırmızı kart gördü Arda Turan Süper Lig'deki ilk maçında kırmızı kart gördü
08:39 Kılıçdaroğlu, “Geri dönüyor“ iddiasını yanıtladı Erdoğan’dan dikkat çeken teklif Kılıçdaroğlu, "Geri dönüyor" iddiasını yanıtladı! Erdoğan'dan dikkat çeken teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 19:53:25. #1.13#
SON DAKİKA: Nedeni belli oldu! İşte Silopi'de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement