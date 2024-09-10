Şimdi ailenin işi daha zor! Savcılık, Narin'in ablası için düğmeye bastı - Son Dakika
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Şimdi ailenin işi daha zor! Savcılık, Narin'in ablası için düğmeye bastı

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Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın 7 yıl önce merdivenlerden düşerek öldüğü için söylenen abla için de savcılık harekete geçti. Savcılık, Narin'in ablası Tülin Güran ile ilgili tüm belgeleri çocuk hastanesinden talep etti.

10.09.2024 17:59
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Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın 7 yıl önce hayatını kaybeden ablası Tülin Güran'la ilgili savcılık düğmeye bastı. Merdivenlerden düşerek öldüğü söylenen abla Güran'la ilgili hastaneden tüm belgeler istendi.

NARİN'İN ABLASININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ederken, aile ile ilgili bir detay daha ortaya çıktı. 8 yaşındaki Narin'in engelli ablası Tülin Güran'ın da 7 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Narin'in ablasının merdivenlerden düşerek öldüğü söylenirken, otopsi yapılmadığı iddia edildi.

Şimdi ailenin işi daha zor! Savcılık, Narin'in ablası için düğmeye bastı

SAVCILIK HASTANEDEN TÜM BELGELERİ İSTEDİ

Savcılık iddiaların ardından harekete geçti. Savcılığı Narin'in ablası Tülin Güran ile ilgili tüm belgeleri çocuk hastanesinden talep ettiği öğrenildi.

Şimdi ailenin işi daha zor! Savcılık, Narin'in ablası için düğmeye bastı

"ABLA CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?"

Gazeteci Emrullah Erdinç konuyla ilgili iddiasında, 'Yıllar önce bu ölümün merdivenlerden düştü' denilerek kapatıldığını ve otopsi yapılmadığını ifade etti. Erdinç, bu ölümün de şüpheli olduğunu ifade ederek, "Ailenin engelli bir çocukları vefat ediyor. Düştü denilerek konu kapatılıyor. Daha önceden ölmüş olan engelli ablanın otopsisi yapılmadan defnediliyor. Bu kardeş nasıl öldü? Doğal yollardan mı öldü? Cinayete mi kurban gitti? Bu sorunun yanıtını bilmiyoruz. Eğer o dönem konu kapanmasaydı, belki de bir katil varsa daha önceden fark edilebilirdi. Bu soruların yanıtının verilmesi gerekiyor.

Şimdi ailenin işi daha zor! Savcılık, Narin'in ablası için düğmeye bastı

"MEZARININ AÇILMASI GEREKİYOR"

Savcılık bu soruşturmayı yürütüyorsa ölmüş olan engelli ablanın da mezarının açılması gerekiyor. Mutlaka DNA örnekleriyle bir cinayete kurban gidip gitmediği soru işaretinin giderilmesi gerekiyor. Bu soruşturma ailenin rızasına bırakılmamalı. Bu soruşturma bütün Türkiye'nin soruşturması. Ailenin daha önceden karıştığı bir suç var ise ortaya konması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

GÖZALTI SÜRELERİ UZATILDI

Narin'in ölümünün ardından devam eden soruşturma sürecinde aile bireylerinin de içinde olduğu 24 kişi gözaltına alınırken bugün gözaltı süreleri savcılık tarafından 1 gün daha uzatıldı.

ANNE VE BABAYA ABLANIN "ŞÜPHELİ" ÖLÜMÜ SORULACAK

Gözaltında bulunan Narin'in anne ve babasının sorgusunda ise 7 yıl önce merdivenden düşerek öldüğü söylenen engelli ablasının da sorulacağı öğrenildi.

Şimdi ailenin işi daha zor! Savcılık, Narin\'in ablası için düğmeye bastı

Diyarbakır, 3-sayfa, Bağlar, Hukuk, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şimdi ailenin işi daha zor! Savcılık, Narin'in ablası için düğmeye bastı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ha Ye: Savcılık detaylı araştırma yapsın kesin ablası da narin gibi öldürmüş bütün aileyi içeri atalım köyü kapatalım lanetli yeri ilan edelim giriş çıkışlı yasaklansın 24 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: dağıtın bu köyü naletli köy oldu orası mallarını devredin hazineye 20 1 Yanıtla
  • Yasin Oruç: vallah bana anne suçsuz gibi geliyor . yada inanmak istemiyorum abi 6 4 Yanıtla
  • Aksun Kirdagezen: Gerçeklerin,bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. 0 0 Yanıtla

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