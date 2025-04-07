Sinan Akçıl acı olayı paylaştı! 'Instagram' 5 aylık bebeği hayattan kopardı - Son Dakika
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Sinan Akçıl acı olayı paylaştı! 'Instagram' 5 aylık bebeği hayattan kopardı

Sinan Akçıl acı olayı paylaştı! \'Instagram\' 5 aylık bebeği hayattan kopardı

Sosyal medya bağımlılığı, Belarus'ta yaşayan bir kadının beş aylık bebeğinin hayatına mal oldu. Müzisyen Sinan Akçıl'ın yanında çalışan bir kişinin akrabası olan kadın, sosyal medyaya dalınca bebeğini su dolu küvette unuttu. İki saat sonra banyoya girdiğinde çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı. Sinan Akçıl, bu acı olayı sosyal medya hesabından paylaşarak, sosyal medya bağımlılığının ciddi bir hastalık olduğunu vurguladı.

07.04.2025 15:45
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Çığ gibi büyüyen sosyal medya bağımlılığı gün geçtikçe önü alınamaz bir hale bürünüyor. Son olayda çocuğunu küvette unutup Instagram'a dalan anne faciaya neden oldu.

BEŞ AYLIK BEBEĞİNİ SU DOLU KÜVETTE UNUTTU

Müzisyen Sinan Akçıl'ın yanında çalışan yabancı uyruklu kişinin, Belarus'un Minsk şehrinde yaşayan bir akrabası iddiaya göre sosyal medyaya dalıp, beş aylık çocuğunu banyoda küvette unuttu. Kadın, iki saat sonra banyoya gittiğinde ise çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.

Sinan Akçıl acı olayı paylaştı! 'Instagram' 5 aylık bebeği hayattan kopardı
Çocuğunu kaybeden çift

SİNAN AKÇIL: ZAVALLI VARYA HAYATINI KAYBETTİ

Sinan Akçıl acı olayı, 4 Nisan'da sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı: "Çok ama çok üzücü bir olay ile uyandım bugün... Yaklaşık 4 yıldır bizimle evde çalışan artık aile gibi olduğumuz Olga'mız'ın annesinin 5 aylık torunu 'Varya' korkunç bir 'Instagram' kazası ile hayatını kaybetti. Çocugunu küvete koyan gelin, Instagram'a dalıyor ve 2 saat sonra bebek aklına geliyor. Zavallı Varya hayatını kaybetti, haberi alan anneanne de kalp krizi geçirdi. Instagram veya sosyal medya bağımlılığı artık çok ciddi bir hastalıktır. Aklını başına alsın herkes lütfen... Olga az Türkçesi ile diyor ki 'Gelinim hapishaneye gitmeyecek belki ama Allah onu vicdanında ömür boyu hapis tutacak."

Sinan Akçıl acı olayı paylaştı! 'Instagram' 5 aylık bebeği hayattan kopardı
Acı haberi alan anneanne kalp krizi geçirdi.
Sinan Akçıl acı olayı paylaştı! 'Instagram' 5 aylık bebeği hayattan kopardı

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Son Dakika 3.Sayfa Sinan Akçıl acı olayı paylaştı! 'Instagram' 5 aylık bebeği hayattan kopardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinan Akçıl acı olayı paylaştı! 'Instagram' 5 aylık bebeği hayattan kopardı - Son Dakika
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