Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı

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Sinan Ateş cinayetine ilişkin dava dosyasına hakkında soruşturma yürütülen bir komiserin yazışmaları dahil oldu. O komiserin bir kişiye, tutuklu avukat Serdar Öktem'i işaret ederek ''Çocukları bulan o'' dediği ortaya çıktı.

27.09.2024 20:24  Güncelleme: 20:43
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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin dava karar aşamasına yaklaşırken, dosyaya önemli bir yazışmanın girdiği ortaya çıktı. Hakkında soruşturma açılan Komiser Talha A.'nın yazışmalarında, davanın sanıklarından Tolgahan Demirbaş'a cinayet sonrası bilgi notu gönderdiği belirtildi. Komiserin o yazışmada tutuklu avukat Serdar Öktem'i işaret ederek "Çocukları bulan o. Çep'in avukatı" ifadesini kullandığı öğrenildi.

Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı

"ÇOCUKLARI BULAN O. ÇEP'İN AVUKATI"

DW Türkçe'nin haberine göre, Cinayetin işlendiği dönemde Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube'de komiser olarak görev yapan Talha A.'nın el konulan telefonundan çıkan yeni yazışmaları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye gönderildi. Talha A.'nın yaptığı yazışmalarda cinayetle ilgili bazı kişilerle mesajlaştığı tespit edildi. Belgeye göre A., o dönem Serdar Öktem'in neden gözaltına alındığına ilişkin soruya "Avukat diye biliyorum. Çocukları bulan o. Çep'in avukatı" diye yanıt vermiş. Davanın sanıklarından Doğukan Çep'in Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi olduğu iddia ediliyor. Yaptığı bir yazışmada gözaltına alınan Emre Yüksel'in Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın özel kalemi olduğunu yazan Talha A., "Kim kaldı, kimi alırlar başka" sorusuna ise "AYY" diyerek Yıldırım'ı işaret ediyor. Talha A.'nın Sinan Ateş cinayetinden sonra yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiği anlaşıldı. Konu hakkında iletişime geçtiği kişilere, "Dodo yakalanmış", "Tolgahan hapı yuttu", "Ceza alır", "Yardım yataklıktan", "İçerde dökülmüşler" şeklinde mesajlar gönderdiği anlaşıldı.

Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı

TOLGAHAN DEMİRBAŞ İLE TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞ

Talha A., emniyetin bilgi notunu, Sinan Ateş cinayetinden bir gün sonra Tolgahan Demirbaş'a "Olaydan sonra geldi dün reis bu" diyerek attığı belirlendi. Yine Talha A.'nın cinayetten önce ve sonra Tolgahan Demirbaş'la telefonla görüştüğü tespit edildi. Tolgahan Demirbaş, savcılık ifadesinde bu yazışma sorulduğunda "Atalay ile aynı camia içinde olmamız nedeniyle tanışırız. Sık görüşmem yoktur. Ateş cinayeti ile ilgili bilgi notu talebim olmamıştır. Beni bilgilendirmek için göndermiş olabilir. Bilgi notunu göndermesinin cinayetle ilgisi yoktur" şeklinde cevap verdi.

Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı

17 ŞÜPHELİ ARASINDA YER ALIYOR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Talha A. serbest bırakıldı. Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturması süren 17 şüpheli arasında halen Talha A. da yer alıyor. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın arasında bulunduğu 17 kişiyle ilgili soruşturma henüz tamamlanmadı. Savcılığın, bazı şüphelilere ait el konulan dijitallerin, incelemesinin tamamlanmasını beklediği öğrenildi.

DURUŞMA 30 EYLÜL'DE

Sinan Ateş'in, cinayetine ilişkin davanın görülmesine 30 Eylül'de Ankara 32'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. 4 Ekim'e kadar sürecek duruşmalarda, 12'si tutuklu 22 sanık, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanda bulunacak.

Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı

Serdar Öktem, Sinan Ateş, Cinayet, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • İdris:
    Bahçeli ne diyor bu konu hakkında ? 123 10 Yanıtla
    Ahmet Çak:
    Bahçeli ülke meseleriyle ilgilenirken dandirik dundirik kişilere cevap verecek bir dakikası olamaz çünki mesele bahçeli dediğiniz şahsiyet Türkiye Cumhuriyetinin milli meseleleri varken bu işler ilgi alanına girmiyor hadi gidin işinize harekatın lideri Devlet Bahçelidir 12 24
    suna genç:
    Sinan kirli işlerdeydi kahraman yaptınız su testisi su yolunda 7 16
  • Mehmet Yılmaz:
    bu konuda narinin işine benzedi 93 5 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    Herkes biliyor katilleri 84 6 Yanıtla
    mehmet özcan:
    MHP NİN ITTTTLERİ KİM OLACAK 6 6
    Ahmet Çak:
    kimmiş bu bu katiller acep ?? 6 4
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Bu menfaat dünyasına artık güçlü bir nükleer bomba yakışır . Çocukların öldürüldüğü dünyada kimsenin yaşama hakkı kalmamıştır . 55 0 Yanıtla
  • AKN OGZ:
    Adalete yön. Veren bir hükümetle karşı karşıyayız Türk devletinin düştüğü duruma bakın katiller ortadayken kimseden bir hareket yok 43 5 Yanıtla
    Şbn Şbn:
    Hareket var senin gibi hainleri kontrol ediyor hükümet 7 5
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