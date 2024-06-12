Sinan Ateş\'in ablası takip edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu

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30 Aralık 2022'de Ankara Çukurambar'da uğradığı suikastla öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, emniyete giderek takip edildiği yönünde bir şikayette bulundu.

BİRDEN ÇOK KİŞİ TARAFINDAN TAKİP İDDİASI

Ateş'in, avukatıyla birlikte bir kafede otururken iki ayrı araçtaki birden çok kişi tarafından takip edildiği gerekçesiyle karakola gittiğini bildiren gazeteci İsmail Saymaz, konuyla ilgili polislerin çalışma başlattığını duyurdu.

POLİS ŞÜPHELİLERİ TESPİT İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Ayşe Ateş'in takip edildiği gerekçesiyle emniyete şikayette bulunduğunu sosyal medya paylaşımıyla duyuran Saymaz şu ifadeleri kullandı: "Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, bugün Bursa'da baba evinin önünde ve avukatıyla birlikte oturduğu kafede iki ayrı araçla ve birden çok kişi tarafından takip edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Teleferik Polis Karakolu'nda ifade veriyor. Şüphelilerin teşhisine çalışılıyor."

AYŞE ATEŞ'TEN MHP'Lİ SEMİH YALÇIN'A TEPKİ: SENİN MUM YATSIYA KADAR BİLE DAYANAMADI

Öte yandan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş de konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında bulunarak Selma Ateş'i takip edenlerin Bursa Ülkü Ocakları mensupları olduğunu öne sürerek MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a tepki gösterdi. Ayşe Ateş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ey Semih Yalçın! Daha bu akşam bardağını yudumlarken göbeğini kaşıyarak yazdığın açıklamada "Bize iftira atıyorlar. Tiyatro. Senaryo. Yalan. İftira." diyordun. Bak, şimdi ne oldu. Bursa Ülkü Ocakları mensupları Selma Ateş Abla'yı takip ederken yakayı ele verdi. Senin mum yatsıya kadar bile dayanamadı. Yatsı vaktini bilmiyorsan eğer "Google"da arat.

Haydi, çık er meydanına! Kendine güveniyorsan duruşmaya gel. Yüreğin varsa yanıma otur. Otur ki hâkim karşısına çıkarılanları sana tek tek tanıtayım. Ülkü Ocaklarındaki, MHP'deki görevlerini anlatayım. Belki o zaman aklın yerine gelir de katillerin kim olduğunu hatırlarsın.

SEMİH YALÇIN NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve öldürülen Sinan Ateş'in işe Ayşe Ateş'le yaptığı görüşmelerle ilgili yapılan bazı haberlere sert tepki göstererek ismini saydığı gazeteciler hakkında sert ifadeler kullanmıştı.

"Medyada yuvalanan Marksist/sosyalist gazeteciler; her vesileyle şeytanın avukatlığına soyunmakta, öküz altında buzağı arama yarışına girmektedir." diyen Yalçın, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili de "Bir menfur cinayeti bahane ederek, sonra da Sayın Cumhurbaşkanı'nın temasları üzerinden MHP'yi vurma çabasına girmişlerdir. MHP'yle alakası bulunmayan bir cinayet davasına TV ve gazete yorumlarında ısrarla yer verilmesine sözde gerekçe olarak toplumsal vicdanın kanaması gösterilmiştir. Hatta söz konusu cinayet davasının iddianamesinde MHP'lilerin ismi bulunduğu için bizim telaşa kapıldığımız vehmedilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.