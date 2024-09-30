Sinan Ateş'in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor! Gazetecilere eliyle "tetik" işareti yaptı - Son Dakika
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Sinan Ateş'in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor! Gazetecilere eliyle "tetik" işareti yaptı

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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin görülen dava yarına ertelendi. Duruşmanın sonunda tetikçi Eray Özyağcı, mahkemeyi takip eden gazetecilere dönerek eliyle "tetik" işareti yaptı.

30.09.2024 17:30  Güncelleme: 17:52
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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin görülen davanın bugünkü kısmı sona erdi. Tetikçi Eray Özyağcı duruşmanın sonunda mahkeme salonunda bulunan gazetecilere dönerek eliyle tetik işareti yaptı.

DAVA YARINA ERTELENDİ

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın duruşmasına bugün devam edildi. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 12'si tutuklu olmak üzere toplam 22 sanığın yargılanıyor. Saat 09.30'da başlayacak duruşma nedeniyle cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Cezaevi istikametindeki yollarda trafik polisleri ve çevik kuvvet ekipleri görev alırken, cezaevi önünde ise çok sayıda polis aracı, TOMA ve çevik kuvvet polisi hazır bekledi. Cezaevi çevresinin yanı sıra duruşmanın görüldüğü mahkeme salonunda da çok sayıda polis, jandarma ve cezaevi görevlisi önlem aldı.

Sinan Ateş'in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor! Gazetecilere eliyle 'tetik' işareti yaptı

SİNAN ATEŞ'İN TETİKÇİSİNDEN GAZETECİLERE "TETİK" İŞARETİ

Davanın bugünkü kısmı sona erdi. Karar duruşmasına yarın sabah saat 09:00 da devam edilecek. Mahkeme salonunda bulunan Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan'ın aktardığına göre, duruşma sonunda, davanın tutuklu sanıklarından tetikçi Eray Özyağcı, Pehlivan'ın da aralarında olduğu yöne doğru eliyle tetik işareti yaptı.

CİNAYET ANININ KAMERA KAYITLARI GELDİ

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, taraf avukatları, Sinan Ateş'in eşi müşteki Ayşe Ateş ve yakınları katıldı. Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, celse arasında cinayet anına ilişkin kamera kaydının bilirkişi raporunun geldiğini ve isteyen sanıkların rapora karşı beyanda bulunabileceğini bildirdi.

Sinan Ateş'in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor! Gazetecilere eliyle 'tetik' işareti yaptı

BASIN KARTI OLMAYANLAR DURUŞMAYA ALINMADI

Bu arada duruşma salonuna basın kartı olmayan basın mensupları alınmadı. Avukatların sorusu üzerine bilgilendirmede bulunan Mahkeme Başkanı Güven, "Basın kartı olan kişiler ancak basın mensubu olarak kabul ediliyor. Basın kartının kime verilip verilmeyeceğine Cumhurbaşkanlığı karar veriyor. Bizim yetkimiz yok. Biz 'bu da basın mensubudur' deyip de yetkimizi aşamayız." dedi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ

Bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunan tutuklu sanık Doğukan Çep, "Selman Bozkurt sağ omzundan vurulduğu halde 'sol omzundan vuruldu' yazılmış. Yerden seken tozları, mandıra arabasını görüyor, arabanın içindeki görgü tanığını rapora yazmıyor. Bari bunları da yazsaydı." diye konuştu. Tutuklu sanık Doğukan Çep'in avukatı Emine Tosun da bilirkişi raporunu kabul etmediklerini belirterek, "Selman Bozkurt solundan değil, sağından vurulmuştur. Ben söz konusu bilirkişi hakkında da suç duyurusunda bulundum ve bu bilirkişi raporunun reddedilmesini talep ediyorum." dedi. Diğer sanık avukatları da bilirkişi raporuna itiraz etti. Öte yandan sanık Mustafa Ensar Aykal'ın avukatı Aziz Bingöl, duruşmanın kapalı görülmesi talebinde bulundu, heyet talebi reddetti.

Sinan Ateş\'in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor! Gazetecilere eliyle "tetik" işareti yaptı

Sinan Ateş, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sinan Ateş'in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor! Gazetecilere eliyle 'tetik' işareti yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Batu Gun:
    Tesekkurler ekepe 93 24 Yanıtla
  • Ramazan Katırcı:
    Bunları insan yerine koyup o kadar devletin memurunu niye meşgul ediyorsunuz. İdamı getirmeyi düşünüyormusunuz. 101 2 Yanıtla
  • Beyler Beyi:
    O ahpenin elini ardına sokacak bir yiğit çıkmaz mı? 82 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    idam bunları beslemeye gerek yok 57 0 Yanıtla
  • Rıdvan Gökdemir:
    Adalet olsa o yüreği yanan anneye tecelli eder ne adalet var ne hukuk var memlekette 56 0 Yanıtla
  • Murat Saka:
    Adalar bulur inşahlah yerini 31 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    ustalık dönemi hayırlı olsun 25 3 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    yeni Türkiye 25 2 Yanıtla
  • Mustafa Çakır:
    Ülkede yargı yok ki. 22 1 Yanıtla
  • Hakan Arslan:
    Karahanlı Sadakatını Takdir ediyor Diyorum Ne Diyeyim 12 1 Yanıtla
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