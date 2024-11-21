Sınıfta cinsel içerikli film izlerken yakalanan lise futbol hocası görevden alındı - Son Dakika
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Sınıfta cinsel içerikli film izlerken yakalanan lise futbol hocası görevden alındı

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ABD'nin Florida eyaletindeki bir lise futbol antrenörü, sınıfta öğrencilerin önünde pornografik içerik izlerken görüntülendi. Miami Jackson Lisesi'nin baş antrenörü Max Edwards'ın, uygunsuz içerikleri okul bilgisayarında izlediği anlar, bir öğrenci tarafından kaydedildi. Edwards, soruşturma süresince görevden uzaklaştırıldı. Edwards'ın cezai suçlamalarla karşı karşıya kalıp kalmayacağı henüz bilinmiyor.

21.11.2024 13:37  Güncelleme: 13:45
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ABD'nin Florida eyaletinde şampiyonlukları bulunan bir lise futbol antrenörü, sınıfta öğrencilerin önünde pornografik içerik izlerken görüntülendi. Miami Jackson Lisesi'nin baş futbol antrenörü Max Edwards'ın, okul bilgisayarında uygunsuz içerikleri izlediği anlar, bir öğrenci tarafından kaydedildi.

CBS Miami'nin elde ettiği görüntülerde, Edwards olduğu iddia edilen okul personelinin, sınıfın köşesindeki masaüstü bilgisayarda açıkça görülen müstehcen içeriği izlediği görülüyor.

Miami-Dade Okul Bölgesi yetkilileri, Edwards'ın soruşturma süresince görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Bölge yönetimi yaptığı açıklamada, "Miami Jackson Lisesi'ndeki bir çalışanla ilgili endişe verici davranış iddiasından rahatsızlık duyduk. İlgili kişi, soruşturma sonuçlanana kadar okuldan uzaklaştırıldı" ifadelerini kullandı.

Edwards'ın cezai suçlamalarla karşı karşıya kalıp kalmayacağı henüz bilinmiyor. Güney Florida'nın önde gelen lise futbol antrenörlerinden olan Edwards, daha önce Miami Northwestern Lisesi'nde 10 yıl boyunca görev yapmış ve takımını üç eyalet şampiyonluğuna taşımıştı."

Sınıfta cinsel içerikli film izlerken yakalanan lise futbol hocası görevden alındı
Sınıfta cinsel içerikli film izlerken yakalanan lise futbol hocası görevden alındı
Sınıfta cinsel içerikli film izlerken yakalanan lise futbol hocası görevden alındı

Amerika Birleşik Devletleri, 3-sayfa, Eğitim, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sınıfta cinsel içerikli film izlerken yakalanan lise futbol hocası görevden alındı - Son Dakika

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