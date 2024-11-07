Sınıfta kız öğrencisini zorla öperken görüntülenen öğretmen işten çıkarıldı - Son Dakika
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Sınıfta kız öğrencisini zorla öperken görüntülenen öğretmen işten çıkarıldı

Sınıfta kız öğrencisini zorla öperken görüntülenen öğretmen işten çıkarıldı

Çin'in Chongqing kentinde bir öğretmen, 16 yaşındaki kız öğrenciyi öperken sınıf arkadaşları tarafından görüntülendi. İnternette paylaşılan 30 saniyelik video, büyük tepki topladı. Görüntülerde öğretmenin, ofisinde genç kıza yakın temas kurduğu ve öptüğü görülüyor. Olay Çin genelinde tartışmalara neden olurken, eğitim kurulu mesleki davranış kurallarını ihlal eden öğretmenin işine son verdi.

07.11.2024 16:42
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Çin'de bir öğrenciyi sınıfta öperken kameraya yakalanan öğretmen işten çıkarıldı.

Bay Xu, Çin'in güneybatısındaki Chongqing şehrinin Yubei bölgesindeki bir okulda 16 yaşındaki kız öğrenciye yakın davranırken diğer öğrenciler tarafından görüntülendi.

Cep telefonuyla çekilen 30 saniyelik görüntü, People's Daily Online'ın haberine göre, birkaç gün önce internette paylaşıldığında büyük tepki topladı.

Videoda, kel ve gözlüklü öğretmenin, başını çevirerek kendisinden uzaklaşmaya çalışan genç kızı ofis penceresinin yanında öptüğü ve dokunduğu görülüyor.

Ardından öğretmenin kızın belinden tutarak boynunu öpmeye başladığı görülüyor.

Bu şok edici görüntüler Çin genelinde büyük ilgi ve tartışma yarattı, okula karşı önlem alınması çağrıları yapıldı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yerel yönetim ve Yubei Bölgesi Eğitim Kurulu soruşturma başlattı.

İlk bulgularda videonun gerçek olduğu ve öğretmenin mesleki davranış kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiği tespit edildi.

Eğitim kurulu, okuldaki diğer personel hakkındaki soruşturmalar devam ederken Xu'nun işine son verildiğini duyurdu.

Okuldan yapılan açıklamada, "Öğretmenlerin mesleki davranış kurallarını ciddi şekilde ihlal etti ve görevinden alındı. Okulumuzda, özellikle öğretmenlerden, bu tür davranışlara kesinlikle tolerans göstermiyoruz" denildi.

Bu rahatsız edici olay, Çin'deki okul ve kolejlerde yaşanan bir dizi benzer olayı takip ediyor.

Geçen ay bir başka öğretmen de iki öğrenciyi cezalandırmak için yere diz çöktürüp ayak taburesi olarak kullandığı için işten çıkarılmıştı.

Sınıfta kız öğrencisini zorla öperken görüntülenen öğretmen işten çıkarıldı
Sınıfta kız öğrencisini zorla öperken görüntülenen öğretmen işten çıkarıldı
Sınıfta kız öğrencisini zorla öperken görüntülenen öğretmen işten çıkarıldı
Sınıfta kız öğrencisini zorla öperken görüntülenen öğretmen işten çıkarıldı

Çin Halk Cumhuriyeti, 3-sayfa, Eğitim, Toplum, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sınıfta kız öğrencisini zorla öperken görüntülenen öğretmen işten çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Gakko 23:
    Kardeşim erkek her devirde erkek islam tüm zamanlar için evrensel kızlar okusun eyvallah ama karma eğitim ile değil kız erkek arasında şeytan veya nefis 7 4 Yanıtla
  • Yasin Dağlı:
    sadece işine mi son verdi yetiyormu o ceza?? 1 1 Yanıtla
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