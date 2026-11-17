Sırbistan'da yeni seçilen milletvekillerinin yemin edeceği ilk meclis oturumu öncesinde, eski Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic yanlısı kadın milletvekili Lidija Vukicevic, meclis binası önünde başına yoğurt dökülerek protesto edildi.

Sırbistan'da Aleksandar Vucic'in 10 yılı aşkın süredir devam eden iktidarının ardından, ekim ayında yapılan genel seçimleri kazanan Öğrenci Listesi hareketine iktidarın devredilmesi süreci devam ediyor. Bugün, yeni seçilen vekillerin yemin edeceği ilk meclis oturumu öncesinde Ulusal Meclis önünde protestolar düzenlendi. Meclis önünde toplanan kalabalık, Öğrenci Listesi'nin adaylarını alkış ve tezahüratlarla karşılarken, eski iktidar koalisyonunu oluşturan partilerin adaylarını ıslıklarla protesto etti. Eski iktidar partisi Sırp İlerleme Partisi'nden (SNS) milletvekili seçilen ve aynı zamanda tanınmış bir sinema oyuncusu olan Lidija Vukicevic, meclis önünde toplanan vatandaşlardan birinin yoğurtlu saldırısına maruz kaldı. Vukicevic, saçlarına dökülen yoğurdu merdivenlerde mendille temizlemeye çalıştıktan sonra çevredekilerin ıslıkları eşliğinde meclis binasına girdi.

"Kendimi çok kötü hissediyorum çünkü bana saldıranlar Sırptı"

Sırp milletvekili Vukicevic, olayın ardından meclisin giriş salonunda basına yaptığı açıklamada, "Kendimi çok kötü hissediyorum çünkü bana saldıranlar Sırptı. Bütün hayatımı ve kariyerimi Sırbistan'a ve halkımıza adadım. Onları neşelendirmek için elimden geleni yaptım. Bugün, Ulusal Meclisin önünde kendimizi güvende hissedemeyeceğimiz bir noktaya geldik. Burada güvende olmayacaksak, nerede güvende olabiliriz? Bütün bağırışlara ve hakaretlere rağmen gülümsedim ve selam verdim. Böyle bir ilkellik, kabalık ve davranış karşısında söyleyecek söz bulamıyorum" dedi.

Öğrenci Listesi, parlamentoda çoğunluğu elde etmişti

Sırbistan'da 25 Ekim'de yapılan seçimlerde Öğrenci Listesi, oyların yüzde 52'sinden fazlasını alarak parlamentoda çoğunluğu elde etmiş ve ülkede 14 yıla yayılan Sırp İlerleme Partisi (SNS) iktidarına son vermişti. Öğrenci Listesi, ülkede yaklaşık iki yıl süren iktidar ve yolsuzluk karşıtı kalabalık protestolardan doğmuş, protestoları tetikleyen olay ise 1 Kasım 2024'te ülkenin kuzeyindeki Novi Sad şehrinde yenilenen tren istasyonunun beton sundurmasının çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesi olmuştu.