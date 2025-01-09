Şirin için adalet günü! Katil ilk kez hakim karşısında - Son Dakika
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Şirin için adalet günü! Katil ilk kez hakim karşısında

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6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, geçtiğimiz yıl ekim ayında kağıt toplayıcısı Mustafa Örün tarafından istismara uğradıktan sonra öldürülmüştü. Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayeti itiraf eden Örün, yargılandığı davada bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

09.01.2025 10:33  Güncelleme: 10:42
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Şişli Feriköy Mezarlığı'nda 31 Ekim 2024'te 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve suçunu itiraf eden kağıt toplayıcısı Mustafa Örün bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul Şişli'deki Feriköy Mezarlığı'nda 31 Ekim'de 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kağıt toplayıcısı Mustafa Örün hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme", "cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından dava açıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, istismarda bulunduktan sonra çocuğu boğarak öldürdüğünü itiraf eden sanığın, "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla çocuğa karşı kasten öldürme" ve "cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıldan 21 yıla kadar hapis, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan ise 18 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezasına çarptırılması istendi.

İLK DURUŞMA

Örün'ün yargılandığı davanın ilk duruşması saat 11.00'de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.

Şirin için adalet günü! Katil ilk kez hakim karşısında

ANNE VE BABA DA ADLİYEDE

Şirin Hanilçi'nin anne ve babası da erken saatlerde avukatlarıyla adliyeye geldi.

Şirin için adalet günü! Katil ilk kez hakim karşısında

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Son Dakika 3.Sayfa Şirin için adalet günü! Katil ilk kez hakim karşısında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Sinan Zeybekler:
    ne besliyorsunuz yaaa bir gecede bitirin 24 1 Yanıtla
  • Tugay KLN:
    ilk kez hakim karşısına çıkacak ???? çocuğu öldürdüğü gün assaydınız yine içimiz rahat etmezdi şimdi ne yapsanızda boş adalet... 21 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    ölüm cezası 22 1 Yanıtla
  • mlhbydmr null:
    Alın size ülkemizde yargı sürecinin ne kadar yavaş ve çetrefilli ilerlediğinin bir kanıtı daha ! Artık yıllar süren davalar , çözüme kavuşmayan duruşmalar nedeniyle insanlar yargıya başvurmuyor bile ! 8 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    hadım sart 3 0 Yanıtla
  • poyraz can:
    Türkiyenin ayağa kalktığı filan yok. nariin yüzde biri kadar konuşulmadı. Türkiye derin bir uykuda... 1 0 Yanıtla
  • nihat karayel:
    bu adam hala yaşıyor belki daha öncede kibilir kaç tane daha olayı vardı ülkenin her gün bir ekmeği yemeği ve suyu oksijeni hergn bunun gibilere veriliyor 0 0 Yanıtla
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