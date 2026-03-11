Şırnak'ta Kayıp Kız 14 Dakikada Bulundu - Son Dakika
Şırnak'ta Kayıp Kız 14 Dakikada Bulundu

Şırnak'ta Kayıp Kız 14 Dakikada Bulundu
11.03.2026 17:19
Şırnak'ta kaybolan 14 yaşındaki kız çocuk, polis ekiplerinin 14 dakikalık çalışmasıyla bulundu.

Şırnak'ta kaybolduğu bildirilen 14 yaşındaki kız çocuğu, polis ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde 14 dakika içinde bulunarak ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, ailesi bir süre kendisinden haber alamadığı Y.A.B. (14) için Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından polis ekipleri kent genelinde geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak'ın talimatıyla 17 ayrı ekip sahaya sevk edilirken, çocuğun en son görüldüğü bölgelerde detaylı araştırma yapıldı. Güvenlik kamerası ve KGYS kayıtları incelemeye alınırken, ekipler adeta zamanla yarıştı.

Şehrin giriş çıkışları kapatıldı

Kayıp çocuğun bulunması için kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Şehir giriş ve çıkış noktalarında uygulama başlatılırken, şehirden çıkmak isteyen araçlar tek tek kontrol edildi. İlçe otogarlarında da ekipler tarafından detaylı aramalar gerçekleştirildi.

14 dakika sonra bulundu

Polis ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kayıp olarak aranan Y.A.B., ihbarın yapılmasının ardından sadece 14 dakika sonra sağ salim bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından küçük kız ailesine teslim edildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi, muhtemel bir olumsuzluğun önüne geçerken, olay kentte takdir topladı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

