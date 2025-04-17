Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak - Son Dakika
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Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak

Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak

İstanbul'daki evinde kalp krizi geçiren ve entübe şekilde hastaneye kaldırılan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, 12 saatlik bir ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı. Önder'in kalbinin sağ tarafındaki sorunun devam ettiği ve uyutulacağı gün sayısının 3 günden 5 güne çıkarılma kararı alındığı öğrenildi.

17.04.2025 08:12
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İstanbul'da geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyat edilen TBMM Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yaklaşık 12 saat süren operasyonun ardından yoğun bakıma alındı.

"NABIZSIZ VE ENTÜBE ŞEKİLDE HASTANEYE GETİRİLDİ"

Hastaneden yapılan açıklamada, Önder'in nabızsız ve entübe bir şekilde hastaneye getirildiği ve 10 dakika boyunca yapılan kalp ve akciğer masajı sonrası yeniden spontan dolaşım sağlanarak nabız alındığı bildirildi. Açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesi devam ediyor" denildi.

"AORT MOSMOR OLMUŞTU"

Ameliyatı yapan Prof. Dr. Ertan Sağbaş, "Benim uzun zamandır gördüğüm en komplike disseksiyonlardan biriydi" diyerek, "Aort mosmor olmuştu. Biz ameliyata girdiğimizde masajla girdik. Vücut dolaşımını rahatlattıktan sonra masajı durdurduk. Geldiğinde kalbi durmuştu" diye konuştu. "Hastamız çok kritik pozisyonda" diyen Sağbaş, "Uzun vadeli de konuşmamız mümkün değil. Kritik saatler önümüzde" ifadesini kullandı. Sağbaş, yaptığı son açıklamada ise Önder'in dolaşımla ilgili bir parametresinde iyileşme olduğunu ve kanamasının neredeyse durduğunu söyledi.

UYUTULACAĞI GÜN SAYISI 5'E ÇIKARILDI

Önder'in kalbinin sağ tarafındaki sorunun devam ettiği ve uyutulacağı gün sayısının 3 günden 5 güne çıkarılma kararı alındığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan Salı günü saat 23.00 itibarıyla İstanbul'da geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle ambulansla Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ana aort damarında boydan boya yırtılma meydana gelen Önder, hızlı bir şekilde ameliyata alındı. Florence Nightingale Hastaneler Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi'nin "kalp hastalıkları içindeki en büyük ameliyatlardan biri" olduğunu söylediği ameliyat, 10 saat sürdü.

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Son Dakika 3.Sayfa Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • osman şahin:
    ALLAHIM SEN ŞAFİİ İSMİN İLE BU GÜZEL İNSANA BU BARIŞ ELÇİSİNE ŞİFA VER AMİN 24 10 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    Allah çoluk çocuğuna bağışlasın 24 7 Yanıtla
  • Erol Yurt:
    Rabbim şifa versin İyi adamdı. Neşeli adamdı. İyi laf sokardı. Rabbim sevenlerine bağışlasın. Troll lerden ses yok. Cehabe üzgün diyen yalaka çıkmamış daha 9 6 Yanıtla
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