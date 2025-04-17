Sırrı Süreyya Önder'in 20 yıllık arkadaşı hastanenin önünde konuştu - Son Dakika
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Sırrı Süreyya Önder'in 20 yıllık arkadaşı hastanenin önünde konuştu

Kalp rahatsızlığından dolayı 12 saat süren ameliyat geçirdikten sonra yoğun bakımda tedavi altına alınan Sırrı Süreyya Önder'in 20 yıllık arkadaşı CHP'li milletvekili Necip Durukan hastanenin önünde Haberler.com mikrofonlarına konuştu. Durukan, "İnsanı güldüren, herkesin sevgisini kazanan bir dostumuz. Çok üzgünüz. Diyecek bir şeyimiz yok. Dua edeceğiz başka çaremiz kalmadı." dedi.

17.04.2025 17:44
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan'da aort damarının yırtılması sonucu acil ameliyata alındı. 12 saat süren ve hayati riski son derece yüksek olan ameliyat sonrası Önder yoğun bakımda tedavi altına alındı. Önder'in sevenleri ve siyasi dünyadan çok sayıda isim hastaneye giderek doktorlardan son sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

"20 SENEYE DAYALI ARKADAŞLIĞIMIZ VAR"

Sırrı Süreyya Önder'in 20 senelik arkadaşı Necip Durukan, Haberler.com mikrofonuna konuştu. Durukan, "Sırrı Bey'le 20 seneye dayalı bir arkadaşlığımız var. Çok sevdiğim, takdir ettiğim bir arkadaşım. İnsanı güldüren, herkesin sevgisini kazanan bir dostumuz. Çok üzgünüz. Diyecek bir şeyimiz yok." ifadelerini kullandı.

"DUA ETMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ KALMADI"

Çok üzgün olduğunu belirten Durukan, "İyi bir insandı. Değerli bir insandı. Böyle bir insanı kaybetmek istemiyoruz. Kayıplar arka arkaya geliyor. Volkan Konak da bir dostumuzdu. Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmek istemiyoruz. Meclis'te oturduğu yerde bile insanları güldürürdü. Dost canlısı biri. Yokluktan gelen bir arkadaşımız. Dua edeceğiz, başka çaremiz kalmadı. Bekleyeceğiz. Allah sabırlar versin. " dedi.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 15 Nisan Salı akşamı Beşiktaş'taki evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tetkiklerin ardından Önder'in kalp krizi geçirdiği ve aort damarının yırtıldığı tespit edilmişti. Bunun üzerine acil ameliyata alınan Önder 12 saat süren zorlu bir ameliyat geçirmişti. Bir süre kalbi duran Önder'in ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Önder'in hayati tehlikesi sürüyor.

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Son Dakika 3.Sayfa Sırrı Süreyya Önder'in 20 yıllık arkadaşı hastanenin önünde konuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sırrı Süreyya Önder'in 20 yıllık arkadaşı hastanenin önünde konuştu - Son Dakika
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