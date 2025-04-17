Sırrı Süreyya Önder'in bu görüntüsü soruldu: İnerken biraz zorlandı - Son Dakika
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Sırrı Süreyya Önder'in bu görüntüsü soruldu: İnerken biraz zorlandı

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Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder rahatsızlanmadan önce Beyoğlu'nda bir lokantada yemek yemişti. O lokantanın sahibi Sebahattin Kat, ''Yemek yerken sohbet ettik ama ruh hali biraz durgundu. Üst kattaki lavaboya doğru çıktı inerken de biraz zor indi'' diye konuştu.

17.04.2025 15:59  Güncelleme: 16:13
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Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 12 saatlik zor bir ameliyattan çıkarılarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in, kalp krizi geçirmeden önce tek başına Beyoğlu'nda bulunan bir lokantaya gidip yemek yediği ortaya çıktı. O lokantanın sahibi olan aynı zamanda film yapımcılığı da yapan Sebahattin Kat, Önder'le arasındaki yaşananları anlattı.

"YEMEĞİNİ YEDİ AMA DURGUN"

Sırrı Süreyya Önder'in öğleden sonra lokantaya geldiğini belirten Sebahattin Kat, "Ben kasanın başında oturuyordum baktım Sırrı abi geldi tezgaha geçti tezgahtaki yemekleri beğendi. Karalahana sarmasını istedi çok sevdiği güveç vardı güveç yemeğini istedi bu masada oturuyordu. Ben de yanına oturdum hem biraz sohbet ettik hem de benim filmle ilgili çalışmalarımızdan konuştuk.

MERVİDENDEN İNERKEN ZORLANMIŞ

Kendisi biraz durgundu telefonlarına gelen mesajlarına bakıyordu. Güler yüzlüydü sohbeti mükemmeldi sonra üst kattaki lavaboya doğru çıktı inerken de biraz zor indi. Kafa yapısı ruh hali biraz durgundu sonra bizim personeller geldi kendisiyle fotoğraf çektirmek istedi. Ardından hesabını ödedi. Personellere bahşiş bıraktı. Genelde daha önceleri de gelirdi buraya tesadüfen o gün ben de buradaydım karşılaştık. Ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sağlığına kavuşsun bir an önce burada tekrar yemeğe bekliyoruz'' diye konuştu.

Sırrı Süreyya Önder\'in bu görüntüsü soruldu: İnerken biraz zorlandı
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Son Dakika 3.Sayfa Sırrı Süreyya Önder'in bu görüntüsü soruldu: İnerken biraz zorlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • TC Umut Şentürk:
    Tamamda kardesim bir vatandas oz3l hastanein onunde fenalasmıs ve odeyemeyecgi icin bakılmayıp ölmüş.vatandas boyleyken kimse kusura bakmayacak.ozel hastaneler devlete gecmeli. 22 4 Yanıtla
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