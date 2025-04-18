Sırrı Süreyya Önder'in kızı 'oh olsun' demeye getirenlere sonunda patladı - Son Dakika
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Sırrı Süreyya Önder'in kızı 'oh olsun' demeye getirenlere sonunda patladı

Sırrı Süreyya Önder\'in kızı \'oh olsun\' demeye getirenlere sonunda patladı

Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, bazı çevrelerin paylaşımları tepki çekti. Bu konuda isyan eden Önder'in kızı Ceren Önder Kandermir, ''Trollerin sevinç böğürtüleri değil, beni asıl şaşırtan ve üzen, kendilerini solcu sanan kimi hesapların 'oh olsun' demeye getirdikleri paylaşımları oldu'' dedi.

18.04.2025 12:45
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DEM Partili Sırrı Süreyya Önder kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırıldı. Aort damarı yırtılan Önder ameliyata alındı. Hastaneden yapılan son açıklamaya göre ameliyat 12 saat sürdü. Önder ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Doktorların son açıklamasına göre Önder'in hayati tehlikesi devam ediyor.

Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasının son durumu hakkında bilgi vermişti.Paylaşımına "Durumla ilgili sevenlerine bilgi vermek istiyorum." diyerek başlayan Kandermir, "Babamın durumu stabil, yüksek hayati riski devam ediyor. Stabil kaldığı her gün bizim için yeterli şükür sebebi." ifadelerini kullanmıştı.

'KENDİLERİNİ SOLCU SANAN KİMİ HESAPLARIN...'

Ceren, son olarak ise babasının 12 yıl önce Gezi Parkı'nda yaptığı konuşmayı Şair ve Yazar Nevzat Çelik'in yazdığı notla paylaştı.

Çelik'in yazdığı söz konusu notta şu ifadeler yer alıyordu: "Trollerin sevinç böğürtüleri değil, beni asıl şaşırtan ve üzen, kendilerini solcu sanan kimi hesapların 'oh olsun' demeye getirdikleri paylaşımları oldu! Mamak A Blok'un havalandırmasında gece vakti falakaya yatırılıp da bir kez bile ah' demeyen adamdır, insandır Sırrı Süreyya Önder!"

Sırrı Süreyya Önder'in kızı 'oh olsun' demeye getirenlere sonunda patladı
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Sırrı Süreyya Önder, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sırrı Süreyya Önder'in kızı 'oh olsun' demeye getirenlere sonunda patladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • 98489001a:
    TERÖRE VE TERÖRİSTE SAHİP ÇIKANA DESTEK VERENE LANET OLSUN 131 27 Yanıtla
  • Şef Şahin:
    Allah acil şifalar versin 80 65 Yanıtla
  • Shirin Atmaca:
    Siri baba yakında aramislzda İnşallah o bir bariş adami Turkiyeye bariş getirekcek kardeş kardeşe yaşanacak bir bariş olcak 54 42 Yanıtla
  • ahmet3131:
    niye bu kadar haber oldu bu sırrı önder Allah şifa versin inşALLAH ama.niye her yerde bu var 32 45 Yanıtla
  • 82860:
    Hastahane de yoğum bakımda yaşam mücadelesi veren barış yanlısı bir kişi hakkında öyle yada böyle kötü yorumlar yapanları Allah'a havale ediyorum. 41 24 Yanıtla
  • Ümit Demir :
    Kabinizde kin beslemeyin..Allah verdi o canı sizemi kaldı ölmesini istemek..Ayni goruste degilim onunla fakat Allah sifa versin ..herseyin dogrusunu yalniz o bilir . 43 15 Yanıtla
  • Hayri Dere:
    bitsin inşallah şu terorde heskes birbirine sarilsin kardesligimiz sözde kalmasın doğru yolda ilerleyen herkese Allah yardım eylesin sırrı Süreyya Önder de elinden geleni yapmaya çalışanlardan biriydi Allah şifa versin 11 15 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    napıcam solcuyum diye savunacam mı? 15 7 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Türkiye'nin terörden kurtulması için kim çaba gösteriyorsa Allah şifa versin, razı olsun. Kim terörü destekliyor ise tüm musibetler üzerine olsun.. 15 6 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    hiç kimse böylesi acil durumda olan bir kimseye beddua vs yaparsa o bedduasıyla tartılır 11 6 Yanıtla
  • Hasan DUR:
    Çıkardıkları fitne ile toprağa düşenler ne olacak. Kaç şehit için başsağlığı mesajı yayınlamış. 11 5 Yanıtla
  • Samilhan Goctu:
    Fikirlerimiz ayrı olabilir ama sırrı abi gerçekten naif nüktedan bir insan . Muhafazakar biriyim ama üzüldüm mu evet hemde çok. Allah im şifa versin. Bir insanın hastalığından nemalanan kim olursa olsun alçaktır karaktersiz dir 5 5 Yanıtla
  • BirNeFesSiir null:
    bunun kızı neden sağda değilde garıban çocukları dağda ? 3 1 Yanıtla
  • Züliş Züliş:
    Hayırdır ortada savaşmı var ben göremiyorum sadece terörle mücadele var 2 0 Yanıtla
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