Sırrı Süreyya Önder\'in kızı \'oh olsun\' demeye getirenlere sonunda patladı

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırıldı. Aort damarı yırtılan Önder ameliyata alındı. Hastaneden yapılan son açıklamaya göre ameliyat 12 saat sürdü. Önder ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Doktorların son açıklamasına göre Önder'in hayati tehlikesi devam ediyor.

Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasının son durumu hakkında bilgi vermişti.Paylaşımına "Durumla ilgili sevenlerine bilgi vermek istiyorum." diyerek başlayan Kandermir, "Babamın durumu stabil, yüksek hayati riski devam ediyor. Stabil kaldığı her gün bizim için yeterli şükür sebebi." ifadelerini kullanmıştı.

'KENDİLERİNİ SOLCU SANAN KİMİ HESAPLARIN...'

Ceren, son olarak ise babasının 12 yıl önce Gezi Parkı'nda yaptığı konuşmayı Şair ve Yazar Nevzat Çelik'in yazdığı notla paylaştı.

Çelik'in yazdığı söz konusu notta şu ifadeler yer alıyordu: "Trollerin sevinç böğürtüleri değil, beni asıl şaşırtan ve üzen, kendilerini solcu sanan kimi hesapların 'oh olsun' demeye getirdikleri paylaşımları oldu! Mamak A Blok'un havalandırmasında gece vakti falakaya yatırılıp da bir kez bile ah' demeyen adamdır, insandır Sırrı Süreyya Önder!"