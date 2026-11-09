Şişli Kuştepe'de aydınlatma direği patladı, sokak karanlığa gömüldü - Son Dakika
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Şişli Kuştepe'de aydınlatma direği patladı, sokak karanlığa gömüldü

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Şişli Kuştepe\'de aydınlatma direği patladı, sokak karanlığa gömüldü
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Şişli Kuştepe Mahallesi Gümüşhane Sokak'ta akşam saatlerinde bir aydınlatma direğinde art arda patlamalar yaşandı ve kısmi yanma meydana geldi. İtfaiyenin yangını büyümeden söndürmesine rağmen sokakta elektrik kesildi, bir otomobil hasar gördü ve vatandaşlar tepki gösterdi.

Şişli'de bir aydınlatma direğinde defalarca patlama meydana gelmesinin ardından sokak karanlığa gömüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken, vatandaşlar yaşanan duruma tepki gösterdi.

Yangın, akşam saatlerinde Şişli Kuştepe Mahallesi Gümüşhane Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta bulunan bir aydınlatma direğinde art arda patlamalar yaşandı. Patlamaların ardından kısmi yanma da yaşanırken sokak karanlığa gömüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yere düşen kablolar sebebiyle sokakta güvenlik önlemi alırken itfaiye aydınlatma direğindeki kısmi yangın büyümeden söndürdü. Olay nedeniyle bir otomobilde de küçük çaplı hasar meydana geldi. Sokakta yaşanan elektrik kesintisi sebebiyle vatandaşlar sokağa döküldü. Yaşanan duruma tepki gösteren vatandaşlar, elektrik kesintisinin giderilmesini istedi. Öte yandan patlama anları vatandaş kamerasına yansıdı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Kaynak: İHA
Gümüşhane3. SayfaGüncelŞişliYaşamSon Dakika

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