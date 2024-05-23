Mersin\'de bir sitenin bahçesine giren yılan paniğe neden oldu

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Ali Ekber ŞEN/ MERSİN - Mersin'in Toroslar ilçesinde bir sitenin bahçesine giren yılan, vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden oldu. Olay, Yalınayak Mahallesi Çitçiler Caddesi üzerinde bulunan sitede meydana geldi. Bahçede yılanı fark eden vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Mersin İtfaiyesi ekipleri, yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Uzman ekiplerin özverili çalışmaları sonucu yılan kısa sürede yakalandı.

Yakalanan yılan, itfaiye ekipleri tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı. Olayda kimse zarar görmedi.