Siteye katiliyle birlikte girmiş! İşte Ayşe Tokyaz\'ın son anları

İstanbul'da hemşirelik bölümünde öğrenci olan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'dan haber alamayan ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşi için kayıp başvurusunda bulundu. Kardeşinde bir süre haber alamayan ve kardeşinin eski sevgilisi Cemil Koç'tan şüphelenen Tokyaz'ın ısrarcı arayışı sonrası genç kadının cansız bedeni parçalanmış halde valiz içerisinde bulundu.

AYŞE TOKYAZ'IN ESKİ SEVGİLİSİ GÖZALTINDA

Cansız bedeni memleketi Reyhanlı ilçesine getirilen Tokyaz, ailesi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan genç kadının ölümüyle ilgili eski polis olan Cemil Koç başta olmak üzere 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Ayşe Tokyaz'ın öldürülmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Tokyaz'ın Cemil Koç'la birlikte siteye girdiği görüldü.

Kaynak: DHA