Sivas\'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem

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Sivas'ın Ulaş ilçesi 4,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

SİVAS'TA 4,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Sivas'ın Ulaş ilçesinde akşam saat 23.30'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin 8,41 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Deprem çevre illerden de hissedildi.

VALİ ŞİMŞEK: SAHA TARAMALARINA BAŞLANDI

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Merkez üssü Ulaş ilçemiz olan 4.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimiz saha taraması çalışmalarına başlamıştır. Allah, ülkemizi tüm felaketlerden korusun."