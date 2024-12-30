Sivas\'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem

Sivas'ın Ulaş ilçesi 4,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde akşam saat 23.30'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin 8,41 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.
Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Deprem çevre illerden de hissedildi.
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Merkez üssü Ulaş ilçemiz olan 4.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimiz saha taraması çalışmalarına başlamıştır. Allah, ülkemizi tüm felaketlerden korusun."
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