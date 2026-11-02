Sivas Koyulhisar'da tünele ham madde taşıyan kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yapımı devam eden Geminbeli Tüneli'ne ham madde taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Koyulhisar ilçesine bağlı Ortaseki köyünde bulunan Karayollarına ait taş ocağından Suşehri ilçesinde yapımı devam eden Geminbeli Tüneli inşaatına ham madde taşıyan 58 SS 160 plakalı kamyon, taş ocağı sahasında kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyonda yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi yapılan yaralı sürücü, ileri tetkik ve tedavi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili incelemeler sürüyor.