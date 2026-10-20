Sivas Suşehri\'nde otomobil TOKİ Kavşağı yakınında direğe çarptı, sürücü yaralandı

Sivas Suşehri'nde otomobil TOKİ Kavşağı yakınında direğe çarptı, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suşehri'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, TOKİ Kavşağı yakınında aydınlatma direğine çarptı. Devrilen direkle birlikte yaralanan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılıp Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza, Yanlızbağlar mahallesi Ekrem Erdem Bulvarı TOKİ Kavşağı yakınında meydana geldi. M.A yönetimindeki 58 AIA 708 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma elektrik direğine çarptı. Kazanın etkisiyle aydınlatma direği devrilirken sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araç içerisinden çıkarılan yaralı M.A, Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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