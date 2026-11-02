Sivrihisar\'da boş arazideki yangın, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

Sivrihisar'da boş arazideki yangın, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı kırsal Ballıhisar Mahallesi'nde boş arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bölgede endişe yaratırken, o anlar çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde boş arazide çıkan yangın, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sivrihisar ilçesi kırsal Ballıhisar Mahallesi'nde boş arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bölgede endişe oluştururken, o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İHA
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