Sivrihisar'da boş arazideki yangın, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Sivrihisar'da boş arazideki yangın, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

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Sivrihisar\'da boş arazideki yangın, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı
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Sivrihisar\'da boş arazideki yangın, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı kırsal Ballıhisar Mahallesi'nde boş arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bölgede endişe yaratırken, o anlar çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde boş arazide çıkan yangın, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sivrihisar ilçesi kırsal Ballıhisar Mahallesi'nde boş arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bölgede endişe oluştururken, o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuSivrihisarEskişehir3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Sivrihisar'da boş arazideki yangın, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
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