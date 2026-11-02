Sivrihisar\'da boş arazideki yangın, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde boş arazide çıkan yangın, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sivrihisar ilçesi kırsal Ballıhisar Mahallesi'nde boş arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bölgede endişe oluştururken, o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.