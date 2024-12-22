SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı! Baba Umut Kardeş intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı! Baba Umut Kardeş intihar etti

Geniş Video İzle

SMA'lı kızı için yardım toplayan ancak gece kulübünde eğlendiği ve garsonlara yüklü bahşişler verdiği görüntülerle gündeme gelen baba Umut Kardeş'in intihar ettiği öğrenildi.

22.12.2024 00:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de 18 günlükken SMA teşhisi konan İkbal bebek yaşam mücadelesi verirken babasının gece kulübünde eğlendiği ve adeta para saçtığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Torbalı'da yaşayan 1 yaşındaki İkbal K.'ye 18 günlükken spinal müsküler atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi kondu. İkbal bebeğin tek şansı olan zolgensma tedavisi için gereken 1 milyon 819 bin dolar için ise valilik onaylı kampanya hesabı oluşturuldu. Vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları da bu kampanyaya destek olurken, İkbal bebeğin babası Umut Kardeş'in gece kulüplerindeki videoları ortaya çıkmıştı.

SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı! Baba Umut Aktaş intihar etti

TEPKİLERİN ARDINDAN BİR VİDEO YAYINLAYARAK İNTİHAR ETTİ

Umut Kardeş'in gece kulüplerinde özel masalar ayırttığı, içki şişeleri açtırıp çalışanlara para saçtığı anların görüntüleri sosyal medyada da yayılınca vatandaşlar tarafından büyük tepki görmüştü. Umut Kardeş, tepkilerin ardından sosyal medyada yayımladığı videoda, "Hepiniz beni suçladınız, paraları orda burada yiyor, diye. Hesabı açın bakın, ben bir kuruş para yemiş miyim? Elden verip de dekont göndermediğim bir kişi gelip bana, 'dekontum gelmedi'… Valiliğe her zaman götürdüğüm dokümanlar ortada. Gelen de belli giden de belli. Ben eşimi buradan kovmadım. 6 ay değil, 2 ay bile olmadı orada. Kavga edip gitmedi. Kardeşiyle beraber gülerek gitti, ondan sonra bir şeyler öğrendim evime gelmesini istemedim. Bir de bunun geçmişi de var. Bizi bilenler biliyor, neden tartıştığımı, neden istemediğimi. Kimse benim hakkımı ödeyemez. Benim kızım için neler yaptığımı gören gördü. Ben bu saatten sonra bu dünyada yokum ama hakkım hiçbirinize helal değil" ifadelerini kullanıp daha sonra araç içerisinde tabanca ile başına ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı! Baba Umut Aktaş intihar etti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan trajik olay sonrası güvenlik güçlerinin geniş çaplı bir soruşturma başlattığı bildirildi.

SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı! Baba Umut Kardeş intihar etti
SMA\'lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı! Baba Umut Kardeş intihar etti

3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı! Baba Umut Kardeş intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • mustafa dabak:
    Keşke böyle olmasaydı bunlar yaşanmamış olsaydı, evladına şifalar diliyorum. 21 0 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    isabet olmuş 4 6 Yanıtla
  • Özgur Menekşe:
    ohhhhhhh mis 3 6 Yanıtla
  • jackal insomnia:
    acımasız bir toplum adam o paralarla eglenmedigini inandırmak için canına kiymis iyi olmuş diyenler var azıcık empati yapın bu kadar mı merhametinizi kaybettiniz insan ancak basina gelisrse anlar 8 0 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Şam babası, kendi ipini çekmiş. 4 4 Yanıtla
  • Ali Riza Cevahir:
    belkide çocuğun melek olucak şefat edicekti sana kaybettin yazık rabbim kızımıza sağlık ihsan etsin inşallah 7 0 Yanıtla
  • Adem GS:
    ya nasil bir ülke olduk anlayamiyorum 7 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:38 SMA’lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı Baba Umut Kardeş intihar etti SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı! Baba Umut Kardeş intihar etti
23:34 Hakem Cihan Aydın, maçını yönettiği Beşiktaş’ın formasını imzaladı Hakem Cihan Aydın, maçını yönettiği Beşiktaş'ın formasını imzaladı
23:28 Türkiye’de de yakından tanınan isme yeni hükümette kritik görev Türkiye'de de yakından tanınan isme yeni hükümette kritik görev
22:26 Silahlı kanadımızı dağıtacağız diyen HTŞ komutanı yeni savunma bakanı oldu Silahlı kanadımızı dağıtacağız diyen HTŞ komutanı yeni savunma bakanı oldu
20:47 Suriye’nin yeni dışişleri bakanının yüksek lisans tezinin konusu da bir hayli manidar Suriye'nin yeni dışişleri bakanının yüksek lisans tezinin konusu da bir hayli manidar
09:47 BM’nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu BM'nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu!
09:46 Acun’dan kronometreli maç takibi Acun'dan kronometreli maç takibi
09:44 Meteoroloji’den 13 il için sarı, 4 il için turuncu kodlu uyarı Sağanak ve fırtına geliyor Meteoroloji'den 13 il için sarı, 4 il için turuncu kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına geliyor
09:35 Polise saldıran şüpheli, suç makinesi çıktı Polise saldıran şüpheli, suç makinesi çıktı
09:23 Kırmızı kart gören Arda Turan böyle sakinleşmeye çalıştı Kırmızı kart gören Arda Turan böyle sakinleşmeye çalıştı
09:14 Almanya’da kanlı Noel pazarı İşte otomobilin kalabalığın arasına daldığı an Almanya'da kanlı Noel pazarı! İşte otomobilin kalabalığın arasına daldığı an
08:05 Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete’de Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete'de
07:15 Almanya’da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı Almanya'da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
06:48 Yılmaz ’’Bugünkü kadar enflasyonu konuşmayacağız’’ diyerek tarih verdi Yılmaz ''Bugünkü kadar enflasyonu konuşmayacağız'' diyerek tarih verdi
01:12 Şam’da Bayram Havası: Esad Gitti, Lunaparklar Doldu tv100 muhabiri canlı yayında aktardı Şam'da Bayram Havası: Esad Gitti, Lunaparklar Doldu! tv100 muhabiri canlı yayında aktardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 02:48:25. #1.11#
SON DAKİKA: SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı! Baba Umut Kardeş intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.