Çırağın sobaya attığı hava yastığı bomba gibi patladı - Son Dakika
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Çırağın sobaya attığı hava yastığı bomba gibi patladı

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Diyarbakır'da sanayi sitesinde hava yastığının atıldığı sobada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

06.03.2025 11:45
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Merkez Yenişehir ilçesindeki 1. Sanayi Sitesi'nde oto elektrik tamiri yapılan iş yerinde yakılan sobada patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan olmadı. Patlama iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, kendi aralarında sohbet eden iş yeri çalışanlarının ve müşterilerin patlama anında panikle kaçıştıkları görülüyor. Patlamanın hurdaya ayrılan ve sobaya atılan hava yastığından (airbag) kaynaklandığı belirlendi.

YENİ GELEN ÇIRAK ATMIŞ

Usta Şehmus Eryavuz, her sabah iş yerine geldiklerinde ısınmak için soba yaktıklarını söyledi. Yakacak olarak odun ve kömürün yanı sıra bez ve karton gibi atıkları da kullandıklarını anlatan Eryavuz, "Yeni bir çırak geldi. Sobaya bez olarak hurdaya ayrılan airbag atmış. Yaklaşık 15 dakika sonra bir patlama oldu. Patlamanın sesi yüksekti. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Patlama sırasında can havliyle kaçtık" dedi.

"DEMEK Kİ İKİNCİ KADEMESİ PATLAMAMIŞ"

Eryavuz, sobayı kontrol ettiğinde hurdaya ayırdıkları airbag parçasını gördüğünü belirterek, "Airbag hasarlıydı. Demek ki ikinci kademesi patlamamış" ifadelerini kullandı.

Çırağın sobaya attığı hava yastığı bomba gibi patladı

Diyarbakır, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çırağın sobaya attığı hava yastığı bomba gibi patladı - Son Dakika

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