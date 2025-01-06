İstanbul Sultangazi'de facianın eşiğinden dönüldü. Bir iş yerinde çalışan, tutuşması için sobaya tiner döktü. Soba bir süre sonra aniden alev aldı.
İşçi, parlayan alevlerin arasında kalarak yandı. Acıyla koşmaya başlayan işçinin yardımına mesai arkadaşı yetişti. O anları güvenlik kamerası kaydetti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sobaya döktüğü tiner alev aldı, yanmaktan kurtulamadı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)