Sobaya döktüğü tiner alev aldı, yanmaktan kurtulamadı - Son Dakika
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Sobaya döktüğü tiner alev aldı, yanmaktan kurtulamadı

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Sultangazi'deki bir iş yerinde sobaya dökülen tiner alev aldı. Bir anda parlayan alevlerin arasında kalan işçi yanmaktan kurtulamadı. O anlar kameralara yansıdı.

06.01.2025 00:05
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İstanbul Sultangazi'de facianın eşiğinden dönüldü. Bir iş yerinde çalışan, tutuşması için sobaya tiner döktü. Soba bir süre sonra aniden alev aldı.

İŞÇİ, ALEVLERİN ARASINDA KALDI

İşçi, parlayan alevlerin arasında kalarak yandı. Acıyla koşmaya başlayan işçinin yardımına mesai arkadaşı yetişti. O anları güvenlik kamerası kaydetti.

Sobaya döktüğü tiner alev aldı, yanmaktan kurtulamadı

Sultangazi, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sobaya döktüğü tiner alev aldı, yanmaktan kurtulamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yelloz Kız:
    ya haber sitesi metin yazarınız 12 yaşında mı? adam alev alev yanmış sandık haber değeri 0 4 0 Yanıtla
  • serkan keskin:
    dogal sirkulasyon.. 0 0 Yanıtla
  • monşer null:
    Şırpıntı kız Beğenmedinmi 0 0 Yanıtla
  • monşer null:
    Cahil Bu İnsanlar 0 0 Yanıtla
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