Sobaya döktüğü tiner alev aldı, yanmaktan kurtulamadı

3.Sayfa

90 bin şehit için yollara düştüler

İstanbul Sultangazi'de facianın eşiğinden dönüldü. Bir iş yerinde çalışan, tutuşması için sobaya tiner döktü. Soba bir süre sonra aniden alev aldı.

İŞÇİ, ALEVLERİN ARASINDA KALDI

İşçi, parlayan alevlerin arasında kalarak yandı. Acıyla koşmaya başlayan işçinin yardımına mesai arkadaşı yetişti. O anları güvenlik kamerası kaydetti.