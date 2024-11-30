Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası - Son Dakika
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Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası

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Ankara'da ''Yaşama Tutunan Patiler Derneği'' adı altında sokak hayvanları için toplanan yardımları amacı dışında kullanıp, haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla başlatılan soruşturmada; aralarında dernek başkanı Buket Özgünlü'nün de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan 9 kişinin yaklaşık 20 milyon TL zarara neden oldukları değerlendiriliyor.

30.11.2024 09:55  Güncelleme: 10:06
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'Yaşama Tutunan Patiler Derneği' adı altında toplanan yardımları uhdelerine geçirerek, mal edinmek suretiyle haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen dernek yöneticileri ve ilgili diğer kişilerden oluşan toplam 18 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Toplanan deliller ve Sayıştay uzman denetçilerinden alınan bilirkişi raporuna istinaden yaklaşık 20 milyon TL zarara neden oldukları değerlendirilen 9 şüpheli hakkında eşzamanlı gözaltı kararı verildi. Diğer 9 şüphelinin ifadeleri alındıktan sonra hukuki durumları değerlendirilecek.

BİRÇOK ADRESTE ARAMA

Soruşturma kapsamında şüphelilerin gözaltına alınmasına yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı. Operasyonda, dernek başkanı Buket Özgünlü'nün de aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametleri, dernek merkezi ve derneğin ilgili birimlerinde arama ve el koyma işlemleri devam ediyor. Bu süreçte derneğin barınağında bulunan hayvanların bakımlarının yapılması ve ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyonun sağlandığı belirtildi.

HASTA KÖPEKLERİ SİVEREK'TEN ANKARA'YA TAŞIMIŞTI

Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü, haziran ayında Şanlıurfa Siverek'te barınaktan sahiplendiği ve hasta olduğu iddia edilen köpekleri Ankara'ya getirmesinin ardından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, tutuklanmıştı. Ankara 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'Sahipli hayvana işkence' suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan ve yargılaması süren Buket Özgünlü, ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası

Hayvan Hakları, Dolandırıcılık, 3-sayfa, Ankara, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Sinan Zeybekler:
    hiç şaşırmadım bu ülkede yardım yardım diye toplanan paraların nasıl niçin nereye kullanıldığı kesinlikle bilinmemektedir 32 0 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Herkes bir yol tutturmuş gidiyor.adı ne olursa olsun.devletin kontrölü dışında hiç bir dernek olmamalı. 24 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    Boşuna başıboş köpeklerin uyutulmasına Neden karışı Çıktıkları şimdi daha iyi anlaşılıyor biz boşuna demedik bunların hepsi mamacı diye 20 3 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    CHP şimdi 20 avukat tutup bu dolandırıcıyı savunmaya koşar 15 6 Yanıtla
  • Dürbünlü:
    Keriz mi yok silkin 12 0 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    kopekleri bosuna tasimamis 10 0 Yanıtla
  • Yusuf Miral:
    zaten belgesiz toplanan paralardan hayır gelmez çünkü paranın yüzü sıcak . 10 0 Yanıtla
  • Mustafa Doğan:
    Bizim insanimizyinsan sevmiyorki, köpek sevsin. köpeklere sahip çıkanlar mama tüccarları. 2 1 Yanıtla
  • Adem Akpinar:
    20 milyon parayı veren salaklar 0 0 Yanıtla
  • Osman Koca:
    köpeklerin hakkını yemiş.buda günah 0 0 Yanıtla
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