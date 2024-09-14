"Köpeği kesti" diyerek yaygara kopardı, gerçek çok başka çıktı

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Adana Sarıçam'da kimliği bilinmeyen bir şahsın, yere yatırdığı sokak köpeğinin boğazını kestiği iddiaları ortaya atılırken gerçek gün yüzüne çıktı. Boş arazide elinde bıçakla köpeğe saldırdığı iddia edilen ve tepki gösterilen şahsın, aslında koyun kestiği ortaya çıktı.





"KİMSEYİ SUÇLAMAK İSTEMİYORUM, HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

Köpeği öldürdüğü öne sürülen kişinin görüntüleri vatandaşlarda büyük tepkiye neden olduktan sonra videoyu çeken Fatma Tunç isimli kadın, yeni bir video çekerek özür diledi .Video uzaktan çekildiği için koyunu köpek sandığını söyledi. "7. kattan gördüğüm için köpek olarak algıladım. Koyun hastalıklıymış, bunu yapan da veteriner hekim. Kimseyi suçlamak istemiyorum, can havliyle paylaşım yaptım, herkesten özür dilerim. Köpek sandığım hayvan aslında koyunmuş. " ifadelerini kullandı.