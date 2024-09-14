"Köpeği kesti" diyerek yaygara kopardı, gerçek çok başka çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

"Köpeği kesti" diyerek yaygara kopardı, gerçek çok başka çıktı

Geniş Video İzle

Adana'da bir kişinin, yere yatırdığı sokak köpeğinin boğazını kestiği iddia edildi. Videoyu çeken kadın, adamın boş arazide köpeği katlettiğini söyleyerek o anları kayda aldı. Kısa bir süre içinde görüntüleri kaldıran kadın, yayınladığı yeni videoyla köpek sandığı hayvanın aslında koyun olduğunu belirterek herkesten özür diledi.

14.09.2024 14:36  Güncelleme: 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Sarıçam'da kimliği bilinmeyen bir şahsın, yere yatırdığı sokak köpeğinin boğazını kestiği iddiaları ortaya atılırken gerçek gün yüzüne çıktı. Boş arazide elinde bıçakla köpeğe saldırdığı iddia edilen ve tepki gösterilen şahsın, aslında koyun kestiği ortaya çıktı.

'Köpeği kesti' diyerek yaygara kopardı! Aslında koyunmuş


"KİMSEYİ SUÇLAMAK İSTEMİYORUM, HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

Köpeği öldürdüğü öne sürülen kişinin görüntüleri vatandaşlarda büyük tepkiye neden olduktan sonra videoyu çeken Fatma Tunç isimli kadın, yeni bir video çekerek özür diledi .Video uzaktan çekildiği için koyunu köpek sandığını söyledi. "7. kattan gördüğüm için köpek olarak algıladım. Koyun hastalıklıymış, bunu yapan da veteriner hekim. Kimseyi suçlamak istemiyorum, can havliyle paylaşım yaptım, herkesten özür dilerim. Köpek sandığım hayvan aslında koyunmuş. " ifadelerini kullandı.

Hayvan Hakları, Cep Telefonu, 3-sayfa, Adana, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Köpeği kesti' diyerek yaygara kopardı, gerçek çok başka çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mesut Zafer: En azından hata Yaptığını kabul ediyor ve özür demesini biliyor. 11 0 Yanıtla

23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: “Gelip öcünü benden alsalardı“ Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: "Gelip öcünü benden alsalardı"
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 00:27:21. #1.11#
SON DAKİKA: "Köpeği kesti" diyerek yaygara kopardı, gerçek çok başka çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement