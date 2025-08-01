İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Başak Mahallesi'nde yer alan bir sitede dehşete düşüren anlar yaşandı.
B.A. isimli şahıs, kucağına alarak apartmana girdiği sokak kedisine dakikalarca işkence etti. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, caninin ilk önce kediyi kuyruğundan tutarak yere çarptığı, sonrasında da defalarca tekmelediği ve başını ezdiği görüldü.
Olayın ardından apartman sakinleri tarafından tedavi amaçlı veterinere götürülen kedinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Görüntüler üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, şüpheli B.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan olaya ilişkin bir açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gözaltına alınan şüpheli hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında derhal adli soruşturma başlatıldığını ve işlemlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İstanbul Başakşehir'de bir kedinin acımasızca tekmelenerek öldürülmesine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, şiddet olayına ilişkin adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Bu şiddet görüntüleri ne vicdanen ne de hukuken asla kabul edilemez. Hayvanlara yönelik şiddet asla cezasız kalmayacaktır."
Son Dakika › 3.Sayfa › Sokak kedisini dakikalarca eziyet ederek öldürdü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?