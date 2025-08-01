Sokak kedisini dakikalarca eziyet ederek öldürdü - Son Dakika
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Sokak kedisini dakikalarca eziyet ederek öldürdü

Sokak kedisini dakikalarca eziyet ederek öldürdü
01.08.2025 20:50
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İstanbul Başakşehir'de sokak kedisine eziyet eden B.A. isimli şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı ve gözaltına alındı. Kedi, yapılan eziyet sonucu hayatını kaybetti. Olaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli soruşturma başlatıldığını ve işlemlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Bakan Tunç, hayvanlara yönelik şiddetin asla cezasız kalmayacağını vurguladı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Başak Mahallesi'nde yer alan bir sitede dehşete düşüren anlar yaşandı.

SOKAK KEDİSİNE DAKİKALARCA İŞKENCE ETTİ

B.A. isimli şahıs, kucağına alarak apartmana girdiği sokak kedisine dakikalarca işkence etti. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, caninin ilk önce kediyi kuyruğundan tutarak yere çarptığı, sonrasında da defalarca tekmelediği ve başını ezdiği görüldü.

Sokak kedisini dakikalarca işkence ederek öldürdü

HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından apartman sakinleri tarafından tedavi amaçlı veterinere götürülen kedinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sokak kedisini dakikalarca işkence ederek öldürdü

GÖZALTINA ALINDI

Görüntüler üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, şüpheli B.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sokak kedisini dakikalarca işkence ederek öldürdü

BAKAN TUNÇ: HAYVANLARA YÖNELİK ŞİDDET ASLA CEZASIZ KALMAYACAKTIR

Öte yandan olaya ilişkin bir açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gözaltına alınan şüpheli hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında derhal adli soruşturma başlatıldığını ve işlemlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İstanbul Başakşehir'de bir kedinin acımasızca tekmelenerek öldürülmesine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, şiddet olayına ilişkin adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Bu şiddet görüntüleri ne vicdanen ne de hukuken asla kabul edilemez. Hayvanlara yönelik şiddet asla cezasız kalmayacaktır."

Sokak kedisini dakikalarca eziyet ederek öldürdü

Hayvan Hakları, Başakşehir, İstanbul, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, kedi, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sokak kedisini dakikalarca eziyet ederek öldürdü - Son Dakika

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