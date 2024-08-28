Sokak ortasında dehşeti yaşattı: Sevgilisinin önce boğazını sıktı ardından yumrukladı! - Son Dakika
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Sokak ortasında dehşeti yaşattı: Sevgilisinin önce boğazını sıktı ardından yumrukladı!

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Bursa, Mudanya'da meydana gelen olayda, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, tartıştığı sevgilisinin boğazını sıkıp, defalarca yumrukladı. Genç kadının çığlık atarak yardım istemesi üzerine, olayı gören bir vatandaş, şüpheliyi durdurmak için harekete geçti. Şüphelinin kaçmaya çalıştığı o anlar, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Polis, olayın failini yakalamak için çalışmalara başladı.

28.08.2024 09:47  Güncelleme: 10:01
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Bir kadına şiddet haberi daha! Bu kez olayın adresi Bursa. Henüz kimliği tespit edilemeyen kişi, tartıştığı sevgilisinin boğazını sıkıp, defalarca yumrukladı.

Sokak ortasında dehşeti yaşattı: Sevgilisinin önce boğazını sıktı ardından yumrukladı!

O anlar kameraya yansırken, kaçan şüpheliyi yoldan geçen bir vatandaş yumruk atarak durdurmak istedi.

Sokak ortasında dehşeti yaşattı: Sevgilisinin önce boğazını sıktı ardından yumrukladı!

Olay, Mudanya ilçesindeki çocuk parkında meydana geldi. Parkta oturan çift arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada şüpheli, sevgilisinin boğazını sıkarak defalarca yumruk attı.

Sokak ortasında dehşeti yaşattı: Sevgilisinin önce boğazını sıktı ardından yumrukladı!

GENÇ KADININ ÇIĞLIKLARI SOKAĞI İNLETTİ

Genç kadın çığlık atarak yardım isterken, şüpheli koşarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada yaşananları gören bir kişi, gence yumruk atarak durdurmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sokak ortasında dehşeti yaşattı: Sevgilisinin önce boğazını sıktı ardından yumrukladı!

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Son Dakika 3.Sayfa Sokak ortasında dehşeti yaşattı: Sevgilisinin önce boğazını sıktı ardından yumrukladı! - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Sabri İnce: "Ateşi bulduktan sonra bir kayaya yaslanıp beklemek vardı " Çağdaş modern olmak insanlığa yaramadı. 2 0 Yanıtla

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