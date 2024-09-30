Sokak ortasında iğrenç hareket! Herkesin içinde kendini tatmin etti

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İşadamı, 15 yaşındaki kızı ile ilişkisi olan kişiyi sokakta tabanca ile kovaladı

Son günlerde sokak ortasında yaşanan birbirinden iğrenç olaylara bir yenisi daha eklendi. Birkaç ilde sokak ortasında sevişen insanların ardından bu kez sokak ortasında kendini tatmin eden bir adamın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Buğday Pazarı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs sokak ortasında mastürbasyon yaparken görüntülendi. Görüntüler sonrası harekete geçen polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından olayı gerçekleştiren şahsın M.K.D. olduğu tespit edildi. Şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs hakkında 'müstehcenlik' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Şahsın mastürbasyon yaptığı anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.