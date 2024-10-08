İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Kuloğlu Mahallesi'ndeki sokakta mastürbasyon yaparken çevrede bulunan kişilerce cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ve bu görüntüleri sosyal medya platformlarında yayınlanan kişiyi bulmak için harekete geçti.
Kimlik bilgileri tespit edilen T.Y. (32), Beykoz'daki Tokatköy Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sokak ortasında mastürbasyon yapan sapık yakalandı - Son Dakika
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