Sokak röportajında gözü dönen muhabir, tekme tokat kavga etti - Son Dakika
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3.Sayfa

Sokak röportajında gözü dönen muhabir, tekme tokat kavga etti

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İstanbul'da sokak röportajı yapan bir muhabir, bir vatandaşın yere çöp attığını görünce gözü döndü. Muhabir, "Al lan oradan çöpü terbiyesiz herif. Benim vatanımı kirletemezsin" sözleriyle tepki gösterirken, bir süre sonra şahısla tekme tokat kavga etti.

03.11.2024 16:49
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İstanbul'da bir sokak röportajında ilginç bir olay yaşandı. Vatandaşlarla röportaj yapan muhabir, bir kişinin yere çöp attığını görünce küplere bindi.

"BENİM VATANIMI KİRLETEMEZSİN"

Bir anda tartışmaya başlayan muhabir şahsa, "Al lan oradan terbiyesiz herif. Nasıl kirletirsin? Benim vatanımı kirletemezsin. Yere çöp atamazsın." diye tepki gösterdi. Şahsın da küfürle karşılık vermesi üzerine ortalık bir anda karıştı.

MUHABİR, TEKME TOKAT KAVGA ETTİ

Yere çöp atan şahsın üzerine yürüyen muhabir, tekme tokat kavga etmeye başladı. Kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı.

Sokak röportajında gözü dönen muhabir, tekme tokat kavga etti

İstanbul, 3-sayfa, Toplum, Kavga, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sokak röportajında gözü dönen muhabir, tekme tokat kavga etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Orçun Ayana:
    Bravo sana muhabir kardeşim. o yavşak bir daha çöp atamaz artık. öküz herif 39 4 Yanıtla
  • Yusuf Fofana:
    Saç tıraşından belli opps evledinin 31 6 Yanıtla
  • Yusuf Fofana:
    Bu tip opp evledleri bana denk gelse çıktığı yere sokacağım 28 4 Yanıtla
  • Emre Bey:
    Yiyin birbirinizi Türkiye’ye yakışan bu zaten aynen devam 7 22 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Kavga etmemiş dayak yemiş asker kaçağı yada çürük raporu olduğuna yeminde ederim ısoatlarımda ( yere çöp atan kişiyi savunmuyorum) ama sahte vatanseverlerden nefret ediyordum 20 1 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    İyi güzelde Muhabir de biraz Sow yapmış aslında 11 6 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Kişinin tabiki kirletmesi doğru değil.muhabirinde davranışı hiç doğru değil.vatandaşta silah bıçak olsaydı ne olurdu. 10 3 Yanıtla
  • caps lock:
    Yokmuydu 2 tane delikanlı şu karasineği araya alaydınız. 11 1 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Akepenin yetiştirdiği nesil bu işte.. 8 3 Yanıtla
  • Murat Sert:
    sanki bicak cekiyordu arkadan.sınır dışı edin bu oc 10 1 Yanıtla
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