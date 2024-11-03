Sokak röportajında gözü dönen muhabir, tekme tokat kavga etti

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Akaryakıtta yine fiyatlar değişti! Biri arttı diğeri azaldı

İstanbul'da bir sokak röportajında ilginç bir olay yaşandı. Vatandaşlarla röportaj yapan muhabir, bir kişinin yere çöp attığını görünce küplere bindi.

"BENİM VATANIMI KİRLETEMEZSİN"

Bir anda tartışmaya başlayan muhabir şahsa, "Al lan oradan terbiyesiz herif. Nasıl kirletirsin? Benim vatanımı kirletemezsin. Yere çöp atamazsın." diye tepki gösterdi. Şahsın da küfürle karşılık vermesi üzerine ortalık bir anda karıştı.

MUHABİR, TEKME TOKAT KAVGA ETTİ

Yere çöp atan şahsın üzerine yürüyen muhabir, tekme tokat kavga etmeye başladı. Kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı.