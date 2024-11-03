İstanbul'da bir sokak röportajında ilginç bir olay yaşandı. Vatandaşlarla röportaj yapan muhabir, bir kişinin yere çöp attığını görünce küplere bindi.
Bir anda tartışmaya başlayan muhabir şahsa, "Al lan oradan terbiyesiz herif. Nasıl kirletirsin? Benim vatanımı kirletemezsin. Yere çöp atamazsın." diye tepki gösterdi. Şahsın da küfürle karşılık vermesi üzerine ortalık bir anda karıştı.
Yere çöp atan şahsın üzerine yürüyen muhabir, tekme tokat kavga etmeye başladı. Kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sokak röportajında gözü dönen muhabir, tekme tokat kavga etti - Son Dakika
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