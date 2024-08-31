Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı, DNA örnekleri aynı çıktı - Son Dakika
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Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı, DNA örnekleri aynı çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'ın amcası S.G. gözaltına alındı. Amcaya ait araçta bulunan DNA ile Narin'in kıyafetlerinden alınan DNA örneği aynı çıktı. Arama çalışmaları devam ediyor.

31.08.2024 19:33
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Diyarbakır'da günlerdir aranan Narin Güran'ın amcası S.G. de gözaltına alınırken, çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Amcaya ait aracın koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran'ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneğinin aynı çıktığı iddia edildi.

NARİN'İN AMCASI GÖZALTINDA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ederken peş peşe gözaltılar yaşandı. Narin'e yönelik bir ipucuna ulaşmaya çalışan ekipler, Narin'in amcası olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı S.G.'yi gözaltına aldı. Amcanın sorgusu sürerken, anne Yüksel Güran da gözaltına alınarak ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Amca S.G.'nin, Narin'in kaybolmasının ardından telefonun 1 saat boyunca kapalı olduğu ve bu nedenle gözaltına alındığı öğrenildi.

Narin'in anne ve babasından alınan DNA örneklerinin şüpheli ile karşılaştırılmasından çıkan sonuçlar beklenirken Gazeteci Kenan Taş çarpıcı bir iddia ortaya attı. Taş yaptığı açıklamada, amcaya ait aracın koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran'ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneği aynı çıktı.

"BİZDEN ŞÜPHELENİRLER DİYE SÖYLEMEDİM"

Anne Güran, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında "Bizden şüphelenirler diye söylemedim, ilk kez anlatıyorum. Askere gidecek olan oğlum ve iki arkadaşı Narin'in kaybolduğu saatlerde evin arka tarafında tütün içiyor ve bir köpeğe zarar veriyorlar. 'Yapmayın, günahtır' dedim" ifadelerini kullanmış, bu sözler sonrası oklar ağabey E.G.'ye çevrilmişti. Gözaltına alınan ağabey, kolundaki ısırık izi nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Yapılan incelemede ısırık izinin Narin'e ait olmadığı tespit edilince E.G. serbest bırakılmıştı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

3-sayfa, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı, DNA örnekleri aynı çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı, DNA örnekleri aynı çıktı - Son Dakika
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