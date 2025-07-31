Son güne bırakmanın bedelini ödediler! Ehliyet yenileme kuyrukları müdürlükleri kilitledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Son güne bırakmanın bedelini ödediler! Ehliyet yenileme kuyrukları müdürlükleri kilitledi

Haberin Videosunu İzleyin
Son güne bırakmanın bedelini ödediler! Ehliyet yenileme kuyrukları müdürlükleri kilitledi
31.07.2025 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Son güne bırakmanın bedelini ödediler! Ehliyet yenileme kuyrukları müdürlükleri kilitledi
Haber Videosu

Ehliyet yenilemede son gün yoğunluğu Nüfus Müdürlüklerini kilitledi. İşlemlerini bugüne bırakan binlerce sürücü uzun kuyruklar, tükenen sıra numaraları ve şehir dışına gitme zorunluluğuyla karşılaştı. İndirimli yenileme fırsatını kaçırmamak için müdürlüklere akın eden vatandaşlar, saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Ehliyet yenilemede son gün telaşı, Nüfus Müdürlüklerini kilitledi. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan sürenin sona ermesiyle, vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren müdürlüklerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen işlemlerini son güne bırakan milyonlarca sürücü, yoğunluk nedeniyle saatlerce sıra beklemek zorunda kaldı.

OTOGARLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Bazı il ve ilçelerde sıra numaraları dakikalar içinde tükenirken, randevusuz gelen vatandaşlar kapılardan geri çevrildi. Randevu alamayan birçok kişi ise farklı şehirlerdeki müdürlüklere gitmeyi tercih etti. Otobüs terminallerinde artan yoğunluk dikkat çekerken, şehirlerarası randevu için yola çıkan sürücüler ek bir maddi ve zaman yüküyle karşı karşıya kaldı.

Son güne bırakmanın bedelini ödediler! Ehliyet yenileme kuyrukları müdürlükleri kilitledi

YOĞUNLUK NEDENİYLE MESAİ SAATİNDEN SONRA DA İŞLEM YAPILACAK

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personeli, başvuru işlemlerinin aksamaması için tam kapasiteyle çalışıyor. Ancak personel sayısı, artan başvuru talebine yetmekte zorlanıyor. Bazı müdürlüklerde vatandaşlara, mesai saatinden sonra da işlem yapılacağı duyuruldu.

Son güne bırakmanın bedelini ödediler! Ehliyet yenileme kuyrukları müdürlükleri kilitledi

YARINDAN İTİBAREN YENİLEME ÜCRETİ ARTIYOR

İndirimli ehliyet yenileme fırsatının da bugün sona ermesi, başvuru sayısını daha da artırdı. 15 TL'lik ücretle yenilenebilen B sınıfı sürücü belgeleri, yarından itibaren 7 bin 438 TL'ye mal olacak. Ayrıca, eski tip belgeler geçersiz sayılacak.

Son güne bırakmanın bedelini hem zaman hem stres olarak ödeyen vatandaşlar, saatlerce sıra bekleyip belge peşinde koşarken pişmanlıklarını dile getiriyor. Yetkililer, benzer yoğunlukların yaşanmaması için işlemlerin zamanında yapılması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Ekonomi, 3-sayfa, Gündem, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Son güne bırakmanın bedelini ödediler! Ehliyet yenileme kuyrukları müdürlükleri kilitledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mevlüt Sarioğlu:
    BUKADAR GAMSIZLIĞIN BEDELİNİ ÖDEYİN ŞİMDİ OH OLSUN 2 0 Yanıtla
  • 2252:
    Rabbim Akıl vermiş.. Bunu kullanabilmek önemli. 2 0 Yanıtla
  • 2147saloh:
    allah bu millete akıl versin senelerdir deyiştirin dediler ama umurlarında olmadı halbuki zamanında sıra yoktu bomboştu biz yaptık 10 dk da.. 0 0 Yanıtla
  • emre123456789:
    ne olacak 2ay daha uzatın 0 0 Yanıtla
  • Hasan 78:
    sona kalan dona kalır 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu bombası Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu bombası
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Türkiye’ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu
Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya’nın ’’Türk milleti’’ yerine kullandığı ifade olay oldu Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın ''Türk milleti'' yerine kullandığı ifade olay oldu
BBP lideri Destici: Ormanlarımızı yakan hainler için idam cezası gündeme gelmeli BBP lideri Destici: Ormanlarımızı yakan hainler için idam cezası gündeme gelmeli
İYİ Parti Çankırı İl Başkanı Aydın Akbaş istifa etti İYİ Parti Çankırı İl Başkanı Aydın Akbaş istifa etti
Uçak kalktı geliyor Fenerbahçelilerin dört gözle beklediği futbolcu bu akşam İstanbul’da Uçak kalktı geliyor! Fenerbahçelilerin dört gözle beklediği futbolcu bu akşam İstanbul'da
Bursa’da yangın kabusu geri döndü Alevler yeniden yükseldi Bursa'da yangın kabusu geri döndü! Alevler yeniden yükseldi
Üsküdar’da 10 katlı binada yangın çıktı Üsküdar'da 10 katlı binada yangın çıktı
Ekonomistlerden enflasyon uyarısı: Temmuzda TÜFE yüzde 2,34 artabilir Ekonomistlerden enflasyon uyarısı: Temmuzda TÜFE yüzde 2,34 artabilir

12:23
14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia Kardeşiyle birlikte can verdi
14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia! Kardeşiyle birlikte can verdi
11:33
CHP’nin ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ üyeleri belli oldu İşte 10 kişilik liste
CHP'nin 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu! İşte 10 kişilik liste
10:32
Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor İsrail’e şok üstüne şok
Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor! İsrail'e şok üstüne şok
10:04
Sedat Peker’in kırmızı bültenle arandığı davanın gizli tanığı kulübede ölü bulundu
Sedat Peker'in kırmızı bültenle arandığı davanın gizli tanığı kulübede ölü bulundu
18:08
Terörsüz Türkiye komisyonu çalışmalarına başlıyor Tarih belli oldu
Terörsüz Türkiye komisyonu çalışmalarına başlıyor! Tarih belli oldu
17:49
Kamu kurumlarında kreş ve gündüz bakımevi yaygınlaştırılacak
Kamu kurumlarında kreş ve gündüz bakımevi yaygınlaştırılacak
17:34
Ankara’da ağaçlık alanda çıkan yangın gecekondulara sıçradı
Ankara'da ağaçlık alanda çıkan yangın gecekondulara sıçradı
17:28
Ağustos ayında ekonomi gündemi dolu İşte takip edilecek kritik veriler
Ağustos ayında ekonomi gündemi dolu! İşte takip edilecek kritik veriler
17:19
Beşiktaş’ın yeni yıldızına hırsızlık şoku: Evi soyuldu
Beşiktaş'ın yeni yıldızına hırsızlık şoku: Evi soyuldu
17:07
İsrail, Hanzala Gemisi aktivistlerinden beşini daha sınır dışı edecek
İsrail, Hanzala Gemisi aktivistlerinden beşini daha sınır dışı edecek
16:54
Cinsel organına dokunup dikkatini dağıttığı bakkalın 20 bin TL’sini çaldı
Cinsel organına dokunup dikkatini dağıttığı bakkalın 20 bin TL'sini çaldı
16:37
İl ayağa kalktı Kadınlarla zorla birlikte olduğunu videoda anlattı, hemen evinden alındı
İl ayağa kalktı! Kadınlarla zorla birlikte olduğunu videoda anlattı, hemen evinden alındı
16:31
Valenin hayatını karartan kaza lüks araç kullanılamaz hale geldi
Valenin hayatını karartan kaza; lüks araç kullanılamaz hale geldi
16:22
Ekonomistlerden enflasyon uyarısı: Temmuzda TÜFE yüzde 2,34 artabilir
Ekonomistlerden enflasyon uyarısı: Temmuzda TÜFE yüzde 2,34 artabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2025 13:46:37. #7.11#
SON DAKİKA: Son güne bırakmanın bedelini ödediler! Ehliyet yenileme kuyrukları müdürlükleri kilitledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.