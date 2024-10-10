Osmaniye'de ekonomik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, evinin balkonuna çıkarak kendini aşağı bıraktı. Polislerin ikna çabalarının karşılıksız kaldığı olayda ismi henüz belirlenemeyen kişinin atlamadan önce "Bu son sigaram komiserim" dediği duyuldu. O anlar cep telefon kameralarına yansırken şahısın yerde yatan bedeni hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ekonomik sorunları vardı, 'Bu son sigaram' deyip atladı - Son Dakika
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