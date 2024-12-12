Son sözlerini soğukkanlılıkla kayda alıp inşaattan atlayarak intihar etti - Son Dakika
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Son sözlerini soğukkanlılıkla kayda alıp inşaattan atlayarak intihar etti

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1 milyon liranın üzerinde parasını dolandırıcılara kaptıran Hayati Diri isimli vatandaş, bir video çektikten sonra çalıştığı inşaattan atlayarak hayatına son verdi.

12.12.2024 12:56  Güncelleme: 13:13
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Sosyal medya üzerinden yatırım yapıp para kazandığını iddia eden bir şebekenin ağına düşen Hayati Diri, kısa sürede dolandırıcılara 1 milyon liradan fazla para kaptırdı.

İNTİHAR ETMEDEN ÖNCE VİDEO KAYDI AÇTI

Yaşadığı olayın yükünü kaldıramayan talihsiz vatandaş, dolandırıcıları şikayet ettiği adli mercilerden de bir sonuç alamayınca çalıştığı inşaattan atlayarak hayatına son verdi. Diri, canına kıymadan önce aldığı video kaydında telefonunun siber suçlara teslim edilmesini istedi.

Son sözlerini soğukkanlılıkla kayda alıp inşaattan atlayarak intihar etti

Psikoloji, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Son sözlerini soğukkanlılıkla kayda alıp inşaattan atlayarak intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Güven Yaşar:
    heryer dolandırıcı halkın canını malını koruması gereken devlet nerede 144 9 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    kimsenin kimsede kalmaz hakkını ahirette İnşallah alacaksın 70 6 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    nerede bu devlet yazık adama Allah rahmet eylesin 67 4 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    Devleti dolandırana devlet serbest bırakıyor vatandaşı dolandıranamı dikkate alıcak 69 0 Yanıtla
  • NİHAT DEMİROĞLU:
    neden bu dolandırıcılar ceza almıyor neden takip edilmiyor 46 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Allah rahmet eylesin öbür dünyada alacağın olsun Amca 36 4 Yanıtla
  • Sade vatandaş:
    ülkemizde hukukta yer alan boşlukları görüpte milleti canına malına kastettikleri sürece bu ülkede adalet beklemeyin. 30 0 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    İfade vermeye gider bir haber bile çıkmaz sonuçta böyle olur yazık günah adalet yok bu ülkede herkes başının çaresine baksın o yüzden hiç kimseye sakın güvenmeyin 17 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    paranızı altında dolar da euro da tutmayın tarla alın tarla toprak keybettirmez Sivas Doğanca Köyünde demirağ organize sanayi bölgesi yapıldı fabrikalar kuruluyor bu bölgeden tarla alın osb varsa o bölgedeki toprak zümrüttür bende size tavsiye 1 10 Yanıtla
  • Nejat Genc:
    vah ki vah 8 0 Yanıtla
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