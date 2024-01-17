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Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi - Son Dakika
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Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi

Rusya'da yapılan bir sosyal deneyde, genç bir kızın etek altından fotoğrafını çeken adama vatandaş tarafından tepki gösterildi. Adamın elinden tekmeyle telefonu düşürülen ve suratına yumruk atan vatandaş, sosyal deneyin başarılı olduğunu kanıtladı. Olaya tanık olan genç kız, durumu açıkladı ve arkadaşının dayak yemesini engelledi. Vatandaş ise sinirlenerek adama tepki gösterdi.

17.01.2024 - 12:33,  Güncelleme: 13:14
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Giydiği mini etekle kalabalığın olduğu meydanda bekleyen genç kadının yanına yaklaşan adam, etek altından fotoğrafını çekti. Bu esnada oradan geçen bir vatandaşın durumu fark ederek müdahale etti.

BURNUNA YUMRUĞU İNDİRDİ

Tekme atarak önce adamın elindeki telefonu düşüren duyarlı vatandaş, ardından sözde ete altı fotoğrafı çeken kişinin burnuna yumruğu indirdi. O esnada arkadaşının dayak yediğini gören genç kız olaya hemen müdahale edip kameraları göstererek sosyal deney yaptıklarını söylese de iş işten geçmişti.

VİDEO VİRAL OLDU

O ana ilişkin görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

Rusya\'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
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Rusya, Hukuk, 3.Sayfa, Toplum, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi - Son Dakika
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