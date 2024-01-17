Rusya\'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi

Giydiği mini etekle kalabalığın olduğu meydanda bekleyen genç kadının yanına yaklaşan adam, etek altından fotoğrafını çekti. Bu esnada oradan geçen bir vatandaşın durumu fark ederek müdahale etti.

BURNUNA YUMRUĞU İNDİRDİ

Tekme atarak önce adamın elindeki telefonu düşüren duyarlı vatandaş, ardından sözde ete altı fotoğrafı çeken kişinin burnuna yumruğu indirdi. O esnada arkadaşının dayak yediğini gören genç kız olaya hemen müdahale edip kameraları göstererek sosyal deney yaptıklarını söylese de iş işten geçmişti.

VİDEO VİRAL OLDU

O ana ilişkin görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.