Sosyal medya fenomeni anne hakkında çocuk istismarından dolayı soruşturma açıldı

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Amerikalı TikTok fenomeni Hannah Hiatt hakkında, paylaştığı video serisinin ardından çok sayıda şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Ogden Polis Departmanı, @hannah_bhiatt kullanıcı adıyla bilinen fenomen hakkında aktif bir soruşturma yürütüldüğünü doğruladı.

Soruşturmanın tetikleyicisi, Hiatt'ın oğlu James'in yer aldığı bir video oldu. Görüntülerde, babası yaklaşırken çocuğun anlık bir irkilme tepkisi verdiği ve yüzünü sakladığı görülüyor. Video sonrası Çocuk Koruma Servisi ve polise çok sayıda ihbar yapıldı.

Tartışmalara neden olan videoyu silen Hiatt, 29 Kasım'da yayınladığı açıklamada eşini savundu: "Kocam dünyanın en tatlı, en nazik ve en sevgi dolu babasıdır. Videoda gördüğünüz sadece bir oyun. Sürekli birbirlerini korkutarak şakalaşırlar. Eşim sabah uyandığı andan gece yatana kadar sadece çocuklarımızı ve ailemizin iyiliğini düşünür."

Hiatt, kendisini çocuk istismarından hüküm giyen YouTube fenomeni Ruby Franke ile karşılaştıranlara da sert tepki gösterdi: "Benimle Ruby Franke'in kıyaslanması gülünç. Günümüzde insanlar TikTok'ta ünlü olmak için her şeyi yapıyor, başkalarını yıpratmaktan çekinmiyor. Çocuklarım mutlu ve sağlıklı, iyi besleniyorlar ve sürekli oyun oynuyorlar. Bu her şeyin yolunda olduğunun göstergesidir."

Fenomen anne daha önce de tartışma yaratmıştı. Doğum sonrası tek başına iki çocuğuyla geçirdiği ilk günün ardından evdeki 17 kirli bezeyi gösterdiği video viral olmuş, eleştirilere maruz kalmıştı. Hiatt o video hakkında "Sadece komik bir anı kaydetmek istedim, bu kadar dikkat çekeceğini düşünmemiştim" açıklamasını yapmıştı.

Soruşturmayla ilgili polis sözcüsü, bir dedektifin görevlendirildiğini doğrularken, süreç hakkında detaylı bilgi vermekten kaçındı.