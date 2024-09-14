Halı sahada 33 bin lira hesap ödediler - Son Dakika
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Halı sahada 33 bin lira hesap ödediler

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Sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver ve arkadaşları, gittikleri halı sahada 33 bin 850 TL'lik hesapla karşılaştı. İbrahim Tilaver, bu duruma tepki göstererek, 'Bir halı saha 33 bin olur mu ya' dedi. Halı sahanın sahibi ise yaptığı paylaşımda, bu hesabın neden geldiğini açıkladı ve yedikleri içtikleri listeyi paylaştı.

14.09.2024 12:20  Güncelleme: 13:23
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Sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver ve arkadaşlarının gittiği halı sahada hesap 33 bin 850 TL geldi. Söz konusu görüntüler gündem oldu. Hesabın açıklanmasıyla birlikte ortamın gerildiği gözlendi.

33 BİN LİRA HESAP ÖDEDİLER

Sonrasında halı sahanın sahibi ise hesabın neden geldiğini açıkladı. Maç yapan grubun yedikleri ve içtikleri dikkat çekti. Saha sahibi grubun 3 tepsi baklava, 58 adet tost, 13 köfte, 62 adet soğuk içecek, 14 adet soda, 98 adet çay, 136 su yiyip içtiği belirtildi. İşletme, siparişlerin kayıt altında olduğunu belirterek durumu ispat edebileceğini söyledi.

İşte 33 bin lira tutan o liste;

  • 18 kg baklava
  • 58 adet tost
  • 13 köfte
  • 62 adet soğuk içecek
  • 14 adet soda
  • 98 adet çay
  • 136 su
  • 36 adet tadelle
  • 5 adet büsküvi
  • 3 adet satılık şhort
  • 5 adet kiralık ayakkabı
Halı sahada 33 bin lira hesap ödediler

Sosyal Medya, 3-sayfa, Futbol, Medya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Halı sahada 33 bin lira hesap ödediler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat: Valla halı saha sahibi insafliymis kusura bakmasınlar dünyaları yemişler 112 2 Yanıtla
  • berke alberto: Maca değil yemeğe içmeye gitmişler 90 3 Yanıtla
  • Zeynep Yedidağ: Spor mu yaptı şimdi bunlar ?????+? 18 1 Yanıtla
  • Şeyhmus Benek: beleş 15 1 Yanıtla
  • fatih mazlum: Kitlikdanmi cikmistiniz be adam 7 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Halı sahada 33 bin lira hesap ödediler - Son Dakika
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