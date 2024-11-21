Sosyal medya fenomeni, selfie çekerken hareket halindeki araçtan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sosyal medya fenomeni, selfie çekerken hareket halindeki araçtan düşerek hayatını kaybetti

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Brezilyalı sosyal medya fenomeni Amanda dos Santos Barbosa, gece eğlencesi dönüşü selfie çekmek isterken hareket halindeki araçtan düştü ve hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, araç aniden fren yapınca dengesini kaybederek yola düşen Amanda'ya başka bir araç çarptı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Bu olay, son zamanlarda selfie çekerken hayatını kaybeden fenomenlerin yaşadığı ikinci trajik olay oldu.

21.11.2024 09:48  Güncelleme: 09:59
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Brezilyalı sosyal medya fenomeni Amanda dos Santos Barbosa (24), gece eğlencesi dönüşü hareket halindeki araçtan düşerek feci şekilde can verdi. Korkunç olay, genç kadının telefonuyla selfie çektiği sırada meydana geldi.

Brezilya'nın João Pessoa kentinde yaşanan olayda, Amanda ve üç arkadaşı gece kulübü dönüşü araçtayken, genç kadın sosyal medya paylaşımı için video çekiyordu. Güvenlik kamerası görüntülerinde, aracın sunroof'undan telefonuyla çekim yapan Amanda'nın, araç aniden fren yapınca dengesini kaybederek yola düştüğü görülüyor.

18 Kasım Pazartesi gecesi yaşanan olayda, yerde hareketsiz yatan Amanda'ya o sırada yola giren başka bir araç çarptı. Ağır yaralanan genç kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis, olayın tam olarak nasıl gerçekleştiğini araştırmak için soruşturma başlattı. Başmüfettiş Getúlio Machado yönetimindeki ekip, parti mekanından kazanın yaşandığı yere kadar olan tüm güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Olay sırasında araçta bulunan arkadaşları da ifade vermek üzere karakola götürüldü ve olayın detaylarının netleşmesi için yeniden ifadelerine başvurulacağı belirtildi.

Bu olay, geçen ay Sao Paulo açıklarında parti teknesinde can yeleği giymeyip selfie çekerken boğulan iki fenomenin ölümünden sonra yaşanan ikinci trajik olay oldu. 37 yaşındaki Aline Tamara Moreira de Amorim ve 27 yaşındaki Beatriz Tavares da Silva Faria, 'selfie'lerinin kötü görüneceği' düşüncesiyle can yeleği giymemiş ve teknenin batması sonucu hayatını kaybetmişti."

Sosyal medya fenomeni, selfie çekerken hareket halindeki araçtan düşerek hayatını kaybetti
Sosyal medya fenomeni, selfie çekerken hareket halindeki araçtan düşerek hayatını kaybetti
Sosyal medya fenomeni, selfie çekerken hareket halindeki araçtan düşerek hayatını kaybetti

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Son Dakika 3.Sayfa Sosyal medya fenomeni, selfie çekerken hareket halindeki araçtan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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