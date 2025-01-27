Sosyal medyada 6 aylık bebeğe yapılan kutlama şaşırttı - Son Dakika
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Sosyal medyada 6 aylık bebeğe yapılan kutlama şaşırttı

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Sosyal medyada başlayan yeni bir akım tartışmaları da beraberinde getirdi. Son olarak çocuğunun 6 aylık olmasını kutlayan bir annenin özel kına gecesi düzenleyip o anları paylaşmasına yorum yağdı. Bazı kullanıcılar "İnsan parasıyla nasıl rezil olur görün" yorumunu yaptı.

27.01.2025 09:27
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Sosyal medyada başlayan yeni bir akım tartışmaları da beraberinde getirdi. TikTok'tan yayılan akımın adının "6 ay kınası" olduğu görüldü.

Son olarak çocuğunun 6 aylık olmasını kutlayarak akıma katılan bir anne, özel kına gecesi düzenleyip o anları sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede viral olurken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısından da yorum yağdı. Bazı kullanıcıların "İnsan parasıyla nasıl rezil olur görün" yorumunu yaptığı görüldü.

Sosyal medyada 6 aylık bebeğe yapılan kutlama şaşırttı

Sosyal Medya, 3-sayfa, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sosyal medyada 6 aylık bebeğe yapılan kutlama şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Emir Arslan:
    Görgüsüz sonradan görme 175 3 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Şımarık basit bir kocaya sahip olduğu için istediğini yaptırıyor artık ne yapacaklarını bilmiyolar şaşırmışlar 164 3 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Para var yapar , isterse gemi tutar yarıştırır . Ne var bunda parayı veren düdüğü çalar . 24 126 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    BU İNSANLAR NE TÜKETİYOR??? DAVRANIŞ YÖNÜNDEN SOSYOLOGLAR SAĞLIK YÖNÜNDEN PSİKOLOKLAR MALİ YÖNDEN MASAK.. İNCELESİN Kİ TEZ KONUSU ÇIKAR. 113 2 Yanıtla
  • Yunus Kaba:
    dilan polatın kırmızısı 102 1 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    mallik ta sinir tanimayan millet 88 1 Yanıtla
  • ismail akca:
    Zavallı diyecek birşey yok 83 2 Yanıtla
  • yalcin csgn:
    Ayı balı çok bulunca, balı orasına burasına sıvarmış. 79 2 Yanıtla
  • Burcu Palaz:
    insanların egolarını tatmin çabası yavrucuğuk bi haber herseyden 72 2 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Ayran'ım yok içmeye at'la giderim yapmaya olay bu 53 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sosyal medyada 6 aylık bebeğe yapılan kutlama şaşırttı - Son Dakika
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