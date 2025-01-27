Sosyal medyada 6 aylık bebeğe yapılan kutlama şaşırttı

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Herkes bu pozisyonu tartışıyor

"Yapı" ve Galatasaray için ortalığı karıştıracak sözler

Sosyal medyada başlayan yeni bir akım tartışmaları da beraberinde getirdi. TikTok'tan yayılan akımın adının "6 ay kınası" olduğu görüldü.

Son olarak çocuğunun 6 aylık olmasını kutlayarak akıma katılan bir anne, özel kına gecesi düzenleyip o anları sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede viral olurken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısından da yorum yağdı. Bazı kullanıcıların "İnsan parasıyla nasıl rezil olur görün" yorumunu yaptığı görüldü.